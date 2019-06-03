Вход/Регистрация Подписка

Каждый пятый россиянин заявил о снижении своей зарплаты

Москва, 03.06.2019

Согласно исследованию, которое провели специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый пятый россиянин, а это более 18%, заметил в прошлом году снижение размера своей зарплаты.

Более 62% респондентов считают, что их доход не изменился, 19% участников опроса ответили, что из зарплаты выросли. При этом более 41% граждан РФ почувствовали увеличение трудовой нагрузки, 52% утверждают, что она осталась такой же, ещё 6,5 респондентов заявили, что трудовая нагрузка снизилась, пишет газета «Известия».

По данным издания, всего в опросе участвовали 1,6 тыс. работающих граждан России, представляющие все типы поселений и социально-демографические группы страны.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с общим падением доходов россиян. По его словам, падение доходов наших граждан констатируют многие организации, которые занимаются статистикой. При этом Песков подчеркнул, что реализация нацпроектов призвана придать динамику экономике РФ. А конечной целью является повышения уровня доходов и общего благосостояния населения не в ближайшей перспективе, а сейчас.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    2. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама