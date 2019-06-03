Каждый пятый россиянин заявил о снижении своей зарплаты

Согласно исследованию, которое провели специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый пятый россиянин, а это более 18%, заметил в прошлом году снижение размера своей зарплаты.

Более 62% респондентов считают, что их доход не изменился, 19% участников опроса ответили, что из зарплаты выросли. При этом более 41% граждан РФ почувствовали увеличение трудовой нагрузки, 52% утверждают, что она осталась такой же, ещё 6,5 респондентов заявили, что трудовая нагрузка снизилась, пишет газета «Известия».

По данным издания, всего в опросе участвовали 1,6 тыс. работающих граждан России, представляющие все типы поселений и социально-демографические группы страны.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с общим падением доходов россиян. По его словам, падение доходов наших граждан констатируют многие организации, которые занимаются статистикой. При этом Песков подчеркнул, что реализация нацпроектов призвана придать динамику экономике РФ. А конечной целью является повышения уровня доходов и общего благосостояния населения не в ближайшей перспективе, а сейчас.