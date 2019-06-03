Кучма: есть предложения по активизации минского процесса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить делегацию Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе экс-президенту Украины Леониду Кучме.

«У нас есть общая позиция - это возобновление переговоров в Нормандском формате и разблокировки Минского процесса. И уже 5 июня состоится заседание (трехсторонней контактной группы в Минске – Эксперт)» - заявил Зеленский.

В свою очередь Леонид Кучма сообщил, что "уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс". В частности, он планирует инициировать в ближайшее время новое перемирие в Донбассе на время сбора урожая.