Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт

Курс доллара к закрытию торгов пятницы вырос на 26 копеек - до 65,43 рубля, курс евро прибавил 48 копеек - до 73,03 рубля.

Тем временем, на д рублем сгущаются тучи. О чем свидетельствуют, в том числе данные Чикагской товарной биржи (CME). Согласно последнему отчету, спекулятивные ставки на рост курса рубля сократились на 7.36% или 2 662 контракта до 33 501 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет отражает изменения за неделю до 28 мая.

Падение показателя за неделю более чем на 7% является максимальным с января, отмечает profinance.ru. Тогда Банк России объявил, что с 15 числа возвращается к ежедневным покупкам иностранной валюты на открытом рынке в рамках выполнения бюджетного правила и отметил, что тот объем покупок, который был недополучен по причине приостановки подобных операций с августа по январь, должен быть постепенно компенсирован дополнительными покупками в будущем.

По словам генерального директора "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, летний сезон традиционно может стать негативным для российского рубля. Из сезонных факторов, летом стабильно происходят оттоки инвестиционных капиталов, а также выплаты по государственным облигациям. Наиболее критическим для российской валюты может стать потенциальное снижение ключевой ставки Центробанком. После того, как в апреле ЦБ сохранил её на уровня 7,75% и смягчил риторику, вполне вероятно её снижение уже во втором квартале, что негативно повлияет на положение рубля на мировом валютном рынке.



Однако в случае такого решения ЦБ, это станет своеобразным триггером для нерезидентов на рынке российских ОФЗ и наоборот подстегнет их спрос, что поддержит рубль, полагает аналитик. Из внешних факторов у рубля вновь существует целый ряд факторов, которые могут как негативно, в случае своей реализации, так и позитивно, в случае их отсутствия, сыграть на положении рубля в парах долл/руб и евро/руб. Во-первых, безусловно, рубль по-прежнему будет сильно зависеть от мировых котировок нефти. Если нефть поднимется в цене, то и рубль будет крепнуть на фоне иностранных валют, если же нефть упадёт, рубль ждут диаметрально противоположные процессы. Во-вторых, одним из ключевых рисков летом станет глобальное укрепление доллара в случае дальнейшего замедления роста мировой экономики.



Ещё одним важнейшим фактором может стать и дальнейшее развитие торгового конфликта между Китаем и США, и внешний политический фон, связанный с санкционными рисками, добавляет Андрей Хохрин. Однако предсказать все эти события довольно таки непросто, а июнь в принципе является скорее нейтральным, нежели негативным периодом для российской валюты, считают в "Иволга Капитал". По оценке экспертов компании, в ближайшем месяце доллар в паре с рублём будет стоить от 64,5 до 66,5руб., а евро будет находится в диапазоне от 72 до 74 руб.. Реальные проблемы у рубля могут начаться скорее в третьем квартале 2019-го.



