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Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Москва, 03.06.2019

В Федеральной службе государственной статистики (Росстате) выяснили в каких сферах труда в России наблюдается набольшее число безработных. Согласно данным службы, которые публикует RT, больше всего безработных в первом квартале текущего года приходится на отрасли торговли – причём как оптовой, так и розничной. Кроме того, много официально зарегистрированных безработных, которые могли бы трудиться в сфере авторемонта.

В указанных сферах безработными числились более 580 тыс. человек. Всего же в первые 3 месяца 2019 года в нашей стране зарегистрировано более 3,5 млн безработных. В число «лидеров» по этому показателю также входят: обрабатывающие производство (434 тыс. безработных); строительство (282 тыс.); сельское, лесное хозяйство и рыбоводство (275 тыс.); транспортировка и хранение. (216 тыс.).

А вот в такой сфере, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов безработных меньше всего – менее 25 тыс. человек.

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