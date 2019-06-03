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Неприятный сюрприз для Ангелы Меркель

Москва, 03.06.2019
#Выборы за рубежом
  • Неприятный сюрприз для Ангелы Меркель

EPA

Волна последствий выборов в Европарламент, ознаменовавшихся резким усилением евроскептиков, докатилась до Германии. Лидер Социал-демократической партии Германии (SPD) Андреа Налес объявила в минувшее воскресенье о своей отставке с постов председателя партии и руководителя партийной группы в бундестаге. Свое решение Налес, которая руководит социал-демократами чуть больше года, объяснила потерей поддержки однопартийцев: «Обсуждение в парламентской фракции и реакция однопартийцев показали мне, что я потеряла поддержку как лидер партии и лидер парламентской фракции». 

Причиной столь радикального решения стали очередные разгромные поражения социал-демократов, которые они потерпели на выборах в Европарламент и ландтаг земли Вольный ганзейский город Бремен. В такую тяжелую ситуацию SPD, кажется, еще не попадала за всю свою долгую историю – сейчас социал-демократы не борются за лидерство в Германии с христианскими демократами. Они уже уступают даже «зеленым». 

Напомним, на выборах в Европарламент, которые прошли в последние майские выходные, социал-демократы набрали всего лишь 15,8% и далеко отстали не только от христианских демократов, но и впервые от «зеленых», которые, похоже, становятся второй по значимости партией Германии.  

Разгромным поражением в Европе унижение SPD не ограничилось. В тот же день, 26 мая, социал-демократы потеряли и Бремен. Поражение на выборах в ландтаг Бремена особенно унизительно и чувствительно, потому что они безраздельно руководили этой северо-западной землей все 74 года после Второй мировой войны.  

Отставка Налес и, конечно же, результаты выборов стали очень неприятным сюрпризом для канцлера Ангелы Меркель. Дело в том, что SPD с 2013 года является младшим партнером ее Христианско-демократического союза (CDU) в правящей коалиции Германии. Христианские демократы вновь пошли на союз с социал-демократами несмотря на то, что те уже не первый год находятся в кризисе. В левоцентристской SPD уже давно зреет недовольство союзом с консервативным блоком CDU/CSU. После каждого поражения на очередных выборах все больше социал-демократов считают, что все их беды из-за союза с правыми, с которыми им по идеологическим разногласиям явно не по пути. Новые поражения ставят под вопрос само существование Большой коалиции, как в Германии называют союз CDU и SPD. Если недовольные сотрудничеством с правыми в SPD возьмут верх, то немцам придется участвовать в досрочных выборах в бундестаг. 

Напомним, избрание Андреа Налес председателем SPD произошло после непродолжительного и такого же неудачного руководства левоцентристской партией бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Кстати, именно Налес убедила однопартийцев на партийном съезде в январе 2018 года вновь войти в правящую коалицию с правыми. 

Возможными сменщиками Андреа Налес политологи называют Шульца, нынешнего вице-канцлера и министра финансов ФРГ Олафа Шольца и Мануэлу Швесиг, премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания.  

 

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