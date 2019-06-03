Эксперты объяснили резкое падение цен на нефть в мае

Цены на нефть потеряли в мае около 10% из-за биржевых спекуляций, уверен эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. Помимо этого, она высказала мнение, что на нефтяных ценах могли сказаться мировая обстановка и напряжение торговых отношений между США и Китаем.

Подобные события обычно замедляют не только темпы экономического роста, но и, как следствие, приводят к снижению спроса на нефть, отметила эксперт.

Однако, по мнению руководителя группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, в будущем на нефтяные цены будут оказывать влияние более фундаментальные факторы.

Напомним, цены на нефть упали к концу мая до $66,10 за баррель. Аналитики сообщали 30 мая, что падение котировок связано с данными по снижению запасов нефти в США, которое оказалось не таким сильным, как ожидалось.