Курс доллара: рубль достиг «точки перелома»

Май стал для рубля неплохим месяцем. Даже в условиях сезонного ослабления и внешнего давления российская валюта чувствовала себя достаточно хорошо, прибавив по итогам месяца 1,3% к доллару. В понедельник курс доллара снижается на 16 копеек к 16.42 мск - до 65,27 рубля, курс евро растет на 1 копейку - 73,04 рубля. Традиционно сильным для рубля считается апрель – именно в этом месяце происходит большинство налоговых выплат, экспортеры покупают рубли, что поддерживает курс национальной валюты. Май же с этой точки зрения не настолько хорош, однако в 2019 году не стал провальным. Напротив, рубль в условиях сильного внешнего давления чувствовал себя едва ли не лучше других валют emerging markets.

Однако в преддверие лета, когда многие инвесторы уходят в отпуск, а ситуация на мировых рынка оставляет желать лучшего, прогнозы по курсу рубля не самые лучшие. Наметилась "точка перелома" тренда на укрепление рубля. Играют роль санкционные риски, все еще острые отношения между США и КНР, конвертация в валюту от дивидендных выплат (июль и август), сезонное снижение валютной экспортной выручки и выплаты по внешнему долгу.

Помимо традиционной для российского рубля корреляции с нефтяными ценами, которые развернулись в сторону снижения, нынешним летом решающими могут оказаться общемировые и политические риски, комментирует происходящее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. По его словам, ключевым фактором неопределенности для глобальной экономики являются затянувшиеся торговые войны между Китаем и США, которые совсем недавно вновь перешли в активную фазу взаимного обмена точечными ударами по уязвимым местам.

Кроме того, по-прежнему сохраняется курс Соединенных Штатов на оказание санкционного давления в отношении России, подтверждает эксперт. Непредсказуемость новых ограничительных мер со стороны сдерживает энтузиазм инвесторов, присматривающихся к рублевым активам. Сейчас этот фактор компенсируется привлекательностью российского госдолга в свете перспектив снижения процентных ставок. Однако при введении новых более-менее чувствительных ограничений ситуация может резко поменяться в негативную сторону.

Этим летом можно предположить умеренное ослабление рубля в том случае, если резкого ухудшения рыночного фона не произойдет, прогнозирует Игорь Галактионов. По его оценке, курс USD/RUB летом может на максимумах показать значение 67 руб., но в целом большую часть времени проведет в диапазоне 65-66 руб.

Если не брать в расчёт фундаментальные факторы влияния на рубль, то из оставшихся по-настоящему значимых можно выделить два: цены на сырьё и внутренний рыночный фон, говорит, в свою очередь, главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Нефтяные котировки особенно остро будут реагировать на состояние рынка в июне, так как, несмотря на введение США эмбарго на иранский экспорт, да и вообще все события в Персидском заливе, трудности с нефтепроводом «Дружба» количество нефтяного предложения на рынке не сократилось, чего нельзя однозначно утверждать о спросе.

Существует риск снижения цен на энергоносители, а если ещё оценить состояние коммерческих запасов нефти США, иранскую и венесуэльскую нефть, которая от санкций никуда не делась и продолжает переполнять хранилища, то поводов для радости остаётся ещё меньше.

Что касается внутреннего рынка России, то здесь всё решает инвестиционный климат, на который влияют показатели роста ВВП, ключевая ставка ЦБ, потребительская активность и спрос, налоговая и регуляторная нагрузка на бизнес, отмечает аналитик.

Все показатели сейчас говорят в пользу того, что в июне рубль будет ослабляться, полагает он. В случае если не произойдёт никаких серьёзных изменений в монетарной политике мировых ЦБ, и новые санкцию не свалятся как снег посреди июля, то можно прогнозировать курс рубля на отметке 66-67 за доллар и 72-74 – за евро, считает Дмитрий Александров.

Действительно, соглашается генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, летний сезон традиционно может стать негативным для российского рубля. Из сезонных факторов, летом стабильно происходят оттоки инвестиционных капиталов, а также выплаты по государственным облигациям. Наиболее критическим для российской валюты может стать потенциальное снижение ключевой ставки Центробанком. После того, как в апреле ЦБ сохранил её на уровня 7,75% и смягчил риторику, вполне вероятно её снижение уже во втором квартале, что негативно повлияет на положение рубля на мировом валютном рынке.

Однако в случае такого решения ЦБ, это станет своеобразным триггером для нерезидентов на рынке российских ОФЗ и наоборот подстегнет их спрос, что поддержит рубль, полагает аналитик. Из внешних факторов у рубля вновь существует целый ряд факторов, которые могут как негативно, в случае своей реализации, так и позитивно, в случае их отсутствия, сыграть на положении рубля в парах долл/руб и евро/руб. Во-первых, безусловно, рубль по-прежнему будет сильно зависеть от мировых котировок нефти. Если нефть поднимется в цене, то и рубль будет крепнуть на фоне иностранных валют, если же нефть упадёт, рубль ждут диаметрально противоположные процессы. Во-вторых, одним из ключевых рисков летом станет глобальное укрепление доллара в случае дальнейшего замедления роста мировой экономики.