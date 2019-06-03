Рынки охватила паника

На финансовых рынках обвал, который захлестнул практически все сегменты: от валют до сырья. Негатив связан с тем, что две крупнейшие экономики мира США и КНР так и не смогли договориться о торговых пошлинах. Эскалация конфликта наверняка затронет все страны, и это понимают инвесторы, которые спешат избавиться от рисковых активов. Впрочем, не только от них.

Распродажи коснулись валют, акций, сырья. В результате этого капитализация компаний по всему миру рухнула на максимальную величину с 2010 года, подсчитали в «Вести.Финанс». Так, американский индекс широкого рынка S&P 500 рухнул почти на 7%, сводный индекс акций европейских компаний EuroStoxx50 потерял 6,5%. Рынок акций Германии упал на 5%, Франции - более чем на 6%. В свою очередь, высокорисковые emerging markets потеряли около 7,7%.

В то же время пока большинство индексов падало, рублевый индекс Мосбиржи штурмовал новые высоты. Долларовый индекс РТС также выглядел крайне уверенно и завершил пятницу вблизи локальных максимумов. Впрочем, есть вероятность того, что рынок РФ начнет отыгрывать накопившийся негатив с задержкой.

Самой горячей темой мая была и остается и по сей день торговая война США и Китая, констатирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Собственно именно по причине торговых споров мировые рынки были подвержена распродажам, так как у инвесторов начали возникать опасения в отношении дальнейшего роста рынка. В мае произошло обострение конфликта, после заявления Дональда Трампа о том, что Китай отказывается от исполнения торговой сделки и объявил о повышении пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов.

Опасения инвесторов усилила и ухудшающаяся китайская макроэкономическая статистика, которая показала, что активность в производственном секторе страны в мае сократилась сильнее, чем ждали рынки, добавляет аналитик. Официальный индекс деловой активности производственного сектора Китая упал до 49,4 в мае с 50,1 в апреле. Все это безусловно последствия торговых войн, однако все взаимные ограничения начали действовать с середины месяца, что может говорить о том, что в перспективе может быть еще хуже.

Небольшую поддержку рынку акций США оказала статистика по американской экономике. Рост личных доходов и расходов потребителей превысил ожидания и составил 0,3%, угрожая всплеском инфляции, однако индекс потребительского доверия оказался хуже прогноза, что снизило инфляционные риски.

Российский же рынок, отмечает Вячеслав Абрамов, поддерживал Газпром, который объявил рекордные дивиденды - 16,61 рублей на акцию. Отчет компании оказался в целом лучше ожиданий. Чистая прибыль продолжает расти как кв/кв, так и год к году.



Распродажи нефти в мае усилились на фоне возросших опасений относительно торговых войн и предварительных данных о падении экспорта из Ирана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал ввести повышенные пошлины на импорт из Мексики, стремясь таким образом вовлечь мексиканское правительство в решение проблемы нелегальных мигрантов. Рынки отреагировали негативно на очередной удар по международной торговле в свете сохраняющегося конфликта США с Китаем.



Несмотря на снижение буровой активности в Штатах и сохраняющееся сокращение производства участниками ОПЕК+, коммерческие запасы нефти в США остаются на высоких уровнях. Отчет EIA в среду показал снижение запасов после нескольких недель роста, но меньше, чем ожидалось, что также стало одним из негативных факторов для цен на нефть. На фоне всех событий и новостей котировки Brent в мае упали с 74 до 61 доллара, падение составило почти 18%, что является худшим результатом для нефти за последние 7 лет.



В июне Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Однако бывший глава центрального банка Китая Дай Сянлун считает, что лидерам будет "сложно" добиться значительного прогресса в урегулировании торгового спора.



Тем временем, продолжает Вячеслав Абрамов , проблема в ЕС, в частности в Италии, страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга. По правилам ЕС, дефицит бюджета стран-участниц не должен превышать 3% ВВП, объем госдолга - 60% ВВП. В Италии размер госдолга составляет 132% ВВП. Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны. Штраф может составить около 3,5 млрд евро.



Помимо этого, в Италии назревает политический кризис, а доходности суверенных бондов растут, увеличивая стоимость новых размещений. ВВП страны в первом квартале снизился на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года, а ведь Италия занимает третье место среди экономик Италии. Замедление мировой экономики согласно прогнозу МВФ. Согласно второй оценке, прирост ВВП США в первом квартале был пересмотрен с 3,2% до 3,1% (кв/кв).



Важный фактор, указывает Вячеслав Абрамов, это монетарная политика мировых ЦБ. Сейчас практически все инструменты указывают на снижение ключевой ставки ФРС до конца года на 90%. Ближайшее заседание ФРС состоится 18-19 июня. Возможно, медианный прогноз по ставке будет пересмотрен в сторону понижения. В следующий четверг пройдет заседание ЕЦБ, вероятность каких то изменений крайне низка.



В центре внимания и дальше будет разрешение спора между США и Пекином, смягчение риторики будет благоприятно сказываться на рынках и рост может продолжится SP 500 до 3000 пунктов. В районе 60 долларов за баррель по Brent могут активизироваться покупатели, что будет благоприятно воздействовать на российский рынок, можно будет увидеть 67-68 долларов за баррель. Российский рубль на внешнем фоне слабеет, и мы можем увидеть 66-67 рублей за доллар, говорит Вячеслав Абрамов.



Май традиционно считается окончанием «высокого сезона» на финансовых рынках, напоминает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Это месяц, когда крупные инвесторы , заканчивая очередной деловой цикл, продают финансовые активы, чтобы уходить в летние отпуска. Поэтому обычно в конце месяца на рынках «чемоданное настроение» и распродажи всего и вся.

Однако нынешний год добавил остроты в обычные благодушные продажи, констатирует эксперт. Главный фактор их усиления в конце мая-начале июня – торговые войны, соглашается Марк Гойхман. Сводки с них напоминают действительно сообщения с полей боевых действий, причём напряжённость усиливается с каждой неделей. Срыв торговых переговоров Вашингтона и Пекина, введение повышенных тарифов на китайский экспорт в США, запрет на поставки американского ПО и комплектующих для Huawei, ответная угроза КНР об отказе от продаж в США жизненно необходимых для электроники редкоземельных металлов, «мексиканский демарш» Дональда Трампа о введении запретительных пошлин и пр.



Всё это резко подрывает возможности увеличения темпов роста мировой экономики, создаёт условия для падения спроса, торговли, производства товаров и услуг. Поэтому рисковые активы, связанные с производством, теряют в цене – акции, сырьё, валюты добывающих его стран и пр. И есть предположения на рынках, что торговая война – не краткосрочный всплеск напряжённости, а долгосрочная реальность на предстоящие месяцы. НИ Штаты, ни Китай не готовы уступать позиции, компромисс, который, казалось, был близок, установить не удаётся.



А если так, то рынок, который всё делает наперёд, уже сейчас, заранее закладывает в цены существующие и будущие риски. В этом, уверен эксперт, основная причина падения индикатора напряженности - фондового индекса S&P500 с 2960 п до 2734, то есть на 8% в мае-июне и цены нефти Brent с $75,5 до $61, или на 19%. По словам Гойхвана, не исключена дальнейшая просадка данных показателей. Многое может зависеть от встречи лидеров США и Китая в последней декаде июня. В это же время пройдёт и встреча стран ОПЕК+ с решением о прекращении или продлении сделки по сокращению добычи нефти. Но похоже, весь июнь в этом году может повторить репутацию мая как месяца: sell.



