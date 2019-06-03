Зеленский дал СБУ две недели

Президент Украины Владимир Зеленский ждет, от исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, через две недели отчета о первых результатах работы по борьбе с контрабандой.
«Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности главы СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, но чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы произвести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой» - заявил Зеленский во время встречи. Столь интересный стиль общения объясняется тем, что СБУ возглавляет друг детства Зеленского, бывший юрист «95 квартала» и бывший лидер партии «Слуга народа» Иван Баканов.
«Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает» - напутствовал Баканова Зеленский. Баканов пообещал своему другу, что справится: «СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее».