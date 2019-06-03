Зеленский дал СБУ две недели

Президент Украины Владимир Зеленский ждет, от исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, через две недели отчета о первых результатах работы по борьбе с контрабандой.

«Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности главы СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, но чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы произвести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой» - заявил Зеленский во время встречи. Столь интересный стиль общения объясняется тем, что СБУ возглавляет друг детства Зеленского, бывший юрист «95 квартала» и бывший лидер партии «Слуга народа» Иван Баканов.