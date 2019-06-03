Вход/Регистрация Подписка

«Северный поток-2»: «если у РФ и есть противник в сенате США, то это - автор новых санкций»

Москва, 03.06.2019
#Северный поток
  • «Северный поток-2»: «если у РФ и есть противник в сенате США, то это - автор новых санкций»

DPA/TASS

Сразу пять видов санкционных действий в отношении компаний, которые будут заниматься страхованием российского газового проекта «Северный поток-2», могут быть введены в США. Данное предложение внесено в Конгресс. Документ был внесен на рассмотрение еще в мае, но его текст держали в тайне.   

В списке новых предлагаемых мер отказ в кредитовании и выдаче экспортных лицензий, запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США, ограничение на сделки с собственностью, невозможность работать с американскими государственными долговыми облигациями. Все это может грозить тем, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода.  

У проекта санкций подобрался достаточно интересный состав авторов, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Так, в их числе Рон Джонсон, еще в апреле призывавший коллег воздержаться от принятия новый ограничений в отношении России и называвший санкции «обоюдоострым мечом», неизвестно почему заинтересовавшийся российскими экспортными газопроводами специалист по ближнему востоку Том Коттон, автор скандально известной инициативы о признании Голанских высот частью Израиля, специалист по Украине Джон Баррасо, предлагавший ввести американский флот в Черное море.   

Как отмечает эксперт, все трое не выглядят специалистами в сфере, которую затрагивает проект ограничений в отношении российских экспортных проектов в сфере ТЭК, но отдельного упоминания заслуживает персона Джинн Шейхин. Госпожа Шейхин, являющаяся сенатором от штата Нью-Гемпшир уже более 10 лет (с января 2009 года) очень хорошо известна своими одиозными инициативами по введению ограничений в отношении России. Только в этом году Джинн Шейхин предлагала, в частности, ввести санкции в отношении РФ за поддержку Венесуэлы, выступила против продажи Турции американской техники, в частности истребителей F-35, чтобы технологии не были переданы России.  

Именно госпожа Шейхин выступала с критикой за отсутствие реального прогресса спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о вмешательстве России в выборы в США, наконец, именно она является автором инициативы о введении тех самых «Санкций из ада» против российского госдолга. То есть, уверен Александр Пахомов, если у нашей страны в сенате США и есть противник, то имя этого противника Джинн Шейхин, и проект санкций в отношении Северного Потока-2 не является ни первым, ни, надо полагать, последним детищем сенатора от штата Нью-Гэмпшир.   

Джинн Шейхин - это одиозная политическая фигура, зарабатывающая рейтинги на антироссийской риторике, не стоит принимать ее позицию за официальную позицию Вашингтонаконстатирует эксперт. Госпожа Шейхин предлагает вводить  ограничения вообще в отношении всего, что хоть как-то связано с Россией, это то, чем она занимается, и из этого не следует, что именно Северный Поток-2 сейчас является главной целью США. Не было бы Северного Потока-2, Шейхин нашла бы другой повод для санкций. Справедливости ради надо сказать, добавляет Александр Пахомов, что практически все инициативы за ее авторством поддержки и дальнейшего хода не получают, хотя и очень хорошо расходятся в качестве информационных поводов опять же из-за своей жесткости. 

Северный поток - 2 построен уже на 53% и, если США еще полгода помедлят, то он будет полностью достроен, констатирует директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Предложение ввести санкции в конгрессе США несколькими конгрессменами не означает их скорое принятие, признает он. Не зря госсекретарь Майк Помпео встречался в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, какие-то были достигнуты определённые договорённости.  

Скорее всего, разговор шёл и о строительстве Северного потока-2. Вероятно, полагает Денис Лисицынсо стороны правительства США возобладает здравый смысл, и никаких санкций в отношении проекта Северный поток-2 принято не будет.  

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    2. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама