«Северный поток-2»: «если у РФ и есть противник в сенате США, то это - автор новых санкций»

Сразу пять видов санкционных действий в отношении компаний, которые будут заниматься страхованием российского газового проекта «Северный поток-2», могут быть введены в США. Данное предложение внесено в Конгресс. Документ был внесен на рассмотрение еще в мае, но его текст держали в тайне.

В списке новых предлагаемых мер отказ в кредитовании и выдаче экспортных лицензий, запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США, ограничение на сделки с собственностью, невозможность работать с американскими государственными долговыми облигациями. Все это может грозить тем, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода.

У проекта санкций подобрался достаточно интересный состав авторов, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Так, в их числе Рон Джонсон, еще в апреле призывавший коллег воздержаться от принятия новый ограничений в отношении России и называвший санкции «обоюдоострым мечом», неизвестно почему заинтересовавшийся российскими экспортными газопроводами специалист по ближнему востоку Том Коттон, автор скандально известной инициативы о признании Голанских высот частью Израиля, специалист по Украине Джон Баррасо, предлагавший ввести американский флот в Черное море.

Как отмечает эксперт, все трое не выглядят специалистами в сфере, которую затрагивает проект ограничений в отношении российских экспортных проектов в сфере ТЭК, но отдельного упоминания заслуживает персона Джинн Шейхин. Госпожа Шейхин, являющаяся сенатором от штата Нью-Гемпшир уже более 10 лет (с января 2009 года) очень хорошо известна своими одиозными инициативами по введению ограничений в отношении России. Только в этом году Джинн Шейхин предлагала, в частности, ввести санкции в отношении РФ за поддержку Венесуэлы, выступила против продажи Турции американской техники, в частности истребителей F-35, чтобы технологии не были переданы России.

Именно госпожа Шейхин выступала с критикой за отсутствие реального прогресса спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о вмешательстве России в выборы в США, наконец, именно она является автором инициативы о введении тех самых «Санкций из ада» против российского госдолга. То есть, уверен Александр Пахомов, если у нашей страны в сенате США и есть противник, то имя этого противника Джинн Шейхин, и проект санкций в отношении Северного Потока-2 не является ни первым, ни, надо полагать, последним детищем сенатора от штата Нью-Гэмпшир.

Джинн Шейхин - это одиозная политическая фигура, зарабатывающая рейтинги на антироссийской риторике, не стоит принимать ее позицию за официальную позицию Вашингтона, констатирует эксперт. Госпожа Шейхин предлагает вводить ограничения вообще в отношении всего, что хоть как-то связано с Россией, это то, чем она занимается, и из этого не следует, что именно Северный Поток-2 сейчас является главной целью США. Не было бы Северного Потока-2, Шейхин нашла бы другой повод для санкций. Справедливости ради надо сказать, добавляет Александр Пахомов, что практически все инициативы за ее авторством поддержки и дальнейшего хода не получают, хотя и очень хорошо расходятся в качестве информационных поводов опять же из-за своей жесткости.

Северный поток - 2 построен уже на 53% и, если США еще полгода помедлят, то он будет полностью достроен, констатирует директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Предложение ввести санкции в конгрессе США несколькими конгрессменами не означает их скорое принятие, признает он. Не зря госсекретарь Майк Помпео встречался в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, какие-то были достигнуты определённые договорённости.