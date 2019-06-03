Вход/Регистрация Подписка

Пентагон отреагировал на скандал с эсминцем «Джон Маккейн»

Москва, 03.06.2019
  • Пентагон отреагировал на скандал с эсминцем «Джон Маккейн»

Zuma\TASS

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в воскресенье отреагировал на разгоревшийся скандал вокруг эсминца ВМС США John S. McCain. Глава Пентагона попросил Белый дом не политизировать ВС США.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом дал указание Седьмому флоту ВМС США убедиться в том, что американский эсминец окажется вне поля зрения во время выступления президента США Дональда Трампа в ходе визита в Японии. 

После публикации об этом инциденте в The Wall Street Journal разразился настоящий скандал, в связи с чем главе Белого дома пришлось лично отвечать на вопросы журналистов. С обвинениями в адрес Дональда Трампа выступила и дочь покойного сенатора Джона Маккейна, в честь которого был назван корабль, Меган Маккейн.

В субботу в ВМС США подтвердили информацию о получении ими перед визитом американского президента в Японию просьбы скрыть от Дональда Трампа эсминец John S. McCain, которая так и не была выполнена.

При этом, по данным NBC, название John S. McCain все-таки было спрятано под брезентом, а рядом была поставлена баржа, закрывающая сам эсминец.

Дональд Трамп категорически отрицал, что его администрация обращалась к ВМС США с такой просьбой. В свою очередь и.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что был не в курсе распоряжения Белого дома по поводу эсминца, пишет The Hill.

Дональд Трамп ранее резко высказывался в адрес Маккейна, который был непримиримым критиком нынешнего хозяина Белого дома. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    2. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама