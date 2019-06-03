Пентагон отреагировал на скандал с эсминцем «Джон Маккейн»

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в воскресенье отреагировал на разгоревшийся скандал вокруг эсминца ВМС США John S. McCain. Глава Пентагона попросил Белый дом не политизировать ВС США.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом дал указание Седьмому флоту ВМС США убедиться в том, что американский эсминец окажется вне поля зрения во время выступления президента США Дональда Трампа в ходе визита в Японии.

После публикации об этом инциденте в The Wall Street Journal разразился настоящий скандал, в связи с чем главе Белого дома пришлось лично отвечать на вопросы журналистов. С обвинениями в адрес Дональда Трампа выступила и дочь покойного сенатора Джона Маккейна, в честь которого был назван корабль, Меган Маккейн.

В субботу в ВМС США подтвердили информацию о получении ими перед визитом американского президента в Японию просьбы скрыть от Дональда Трампа эсминец John S. McCain, которая так и не была выполнена.

При этом, по данным NBC, название John S. McCain все-таки было спрятано под брезентом, а рядом была поставлена баржа, закрывающая сам эсминец.

Дональд Трамп категорически отрицал, что его администрация обращалась к ВМС США с такой просьбой. В свою очередь и.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что был не в курсе распоряжения Белого дома по поводу эсминца, пишет The Hill.

Дональд Трамп ранее резко высказывался в адрес Маккейна, который был непримиримым критиком нынешнего хозяина Белого дома.