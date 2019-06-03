США и Израиль предлагают России сделку по Сирии

В ходе предстоящей трехсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль намерены предложить России сделку, сообщает сегодня 3 июня издание Asharq Al-Awsat.

Издание сообщает, что стороны намерены предложить Москве признать правительство Башара Асада и снять с властей Сирии все санкции. Взамен на это России предлагается сдержать влияния Тегерана.

Как сообщает источник издания, Москве предложат «легитимность Асада и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране».

В конце июня в Иерусалиме пройдет встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности.

Напомним, вооруженные силы России с 2015 года оказывают помощь официальному сирийскому правительству по освобождению страны от незаконных бандформирований. В 2017 году президент России Владимир Путин заявил об окончании активной фазы военной операции против боевиков.