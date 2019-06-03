Вход/Регистрация Подписка

США и Израиль предлагают России сделку по Сирии

Москва, 03.06.2019

В ходе предстоящей трехсторонней встречи в Иерусалиме США и Израиль намерены предложить России сделку, сообщает сегодня 3 июня издание Asharq Al-Awsat.

Издание сообщает, что стороны намерены предложить Москве признать правительство Башара Асада и снять с властей Сирии все санкции. Взамен на это России предлагается сдержать влияния Тегерана.

Как сообщает источник издания, Москве предложат «легитимность Асада и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране».

В конце июня в Иерусалиме пройдет встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности.

Напомним, вооруженные силы России с 2015 года оказывают помощь официальному сирийскому правительству по освобождению страны от незаконных бандформирований. В 2017 году президент России Владимир Путин заявил об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    2. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама