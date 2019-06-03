Визит Трампа в Великобританию вызвал большой скандал

Британцы встречают президента Трампа, который начинает в понедельник трехдневный визит в Соединенное Королевство, далеко не так, как обычно встречают ближайших союзников и друзей. Во всем виноваты, конечно, высказывания и твиты американского лидера. Хотя в последнее время у него появились конкуренты в создании негативного отношения к Америке за рубежом. Это американские послы, которые, наверное, подражая президенту, делают далеко не дипломатические заявления.

Британцы недовольны давлением, которое Вашингтон оказывает на Лондон для того, чтобы заставить британцев не сотрудничать с Huawei в создании сетей 5G в Британии. Посол США Вуди Джонсон, кстати, близкий друг Трампа, безапелляционно заявил, что сотрудничество с китайской компанией будет «большим риском».

Посол Джонсон внес свою лепту в создание негативного фона накануне визита, в воскресенье. Он, например, заявил, что Великобритании придется открыть свой рынок для сельхозпродуктов из-за океана, включая хлорированное куриное мясо, если Лондон хочет подписать с США соглашение о свободной торговле после выхода королевства из ЕС. Кроме этого, он также недвусмысленно намекнул, что британцам следует допустить в национальную службу здравоохранения американских инвесторов, против чего уже категорически возразил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, кстати, претендент на освобождающийся в пятницу пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Перед визитом сам Дональд Трамп в свойственной себе манере вмешался во внутренние дела королевства. Нынешний визит проходит в самый разгар связанного с брекситом политического кризиса, последней жертвой которого стала премьер-министр Тереза Мэй. За пост главы правительства идет острая борьба. Президент Трамп, словно не понимая, что это внутреннее дело самих британцев, открыто предлагает выбрать новым премьером Бориса Джонсона. Кроме этого, он в последнее время усиленно хвалит Найджела Фараджа, главного британского евроскептика, партия которого победила на выборах в Европарламент. Он считает его очень умным и недооцененным и полагает, что Фарадж должен участвовать в переговорах по брекситу. При этом в свойственной Трампу манере он также посоветовал Лондону не платить отступные Брюсселю привыходе из ЕС.

Естественно, не способствуют доброжелательной встрече и оскорбительная характеристика, данная Трампом несколько дней назад Меган, герцогине Сассекской, жене принца Гарри. Президент или забыл, что в Британии до сих пор уважают королевскую семью, с главой которой он встречается в первый день визита в Букингемском дворце; или он просто этого не знает. Не исключено, что он назвал Меган «противной» в силу своего характера, чтобы позлить британцев. Если так, то своей цели президент Трамп добился на все 100%. Наряду с официальными помпой, улыбками и крепкими рукопожатиями его встречают десятки тысяч недовольных визитом жителей королевства. О приеме, к которому следовало приготовиться Трампу, много говорят многочисленные призывы вообще отменить его визит.