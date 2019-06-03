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Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать, чтобы жить долго

Москва, 03.06.2019

Минимум три недели отдыха каждый год необходимо человеку, что восстановить силы организма и поправить здоровье. К такому выводу пришли медики из Университета штата Огайо.

Они советуют провести это время у моря или за городом. Также исследование ученых подтвердило, что даже четыре дня без работы положительно сказывается на самочувствии человека. Уточняется, что медики провели эксперимент с привлечением нескольких десятков женщин в возрасте от 30 до 60 лет. В ходе исследования испытуемые были направлены на шесть дней на один из курортов в Калифорнии.

Результаты показали, что у женщин снизился уровень тревоги и стресса, изменилась активность генов, которые отвечают за иммунную систему. Помимо этого, у участниц испытания было зафиксировано сокращение количества биомаркеров, которые предупреждают о старении организма.

Последующие наблюдения показали, что положительный эффект у женщин сохранялся в течение десяти месяцев. При этом медики подтвердили, что оптимально отдыхать в течение семи дней каждые пять-шесть месяцев.

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