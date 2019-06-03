В Кремле объяснили, для чего России нужен суверенный Интернет

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – объяснил, зачем нашей стране нужен суверенный Интернет. По словам представителя Кремля, в условиях, когда некоторые государства собираются поставить под угрозу международное право, Россия просто обязана принять превентивные меры предосторожности.

«Мы должна быть самодостаточны и независимы, в том числе в сфере Интернета», – заявил Песков в интервью программе SophieCo на канале RT.

При этом он напомним, что сейчас в мире разворачиваются торговые войны, из-за чего наша страна сталкиваемся с серьёзными угрозами.

«Мы видим последствия противозаконных действий. Посмотрите, что сегодня происходит с Ираном, Китаем, как давят санкциями Россию. Поэтому мы понимаем, что нам нужно быть независимыми на всех фронтах. Повторю, это относится, в том числе, и к сфере Интернета», – сказал представитель Кремля.

Он также признал, что Интернет – глобальная информационная среда, но, к сожалению, «мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право».

«Именно поэтому нам нужен свой, сверенный Интернет, как мера предосторожности», – резюмировал Песков, добавив, что имеются все основания думать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры Интернета, так как наша страна уже сталкивается с санкциями и противозаконными с точки зрения международного права угрозами торговых структур США.

Напомним, 1 мая 2019 года глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту устойчивой работы Сети Интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.