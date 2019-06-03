В Крыму развернуты комплексы «Бастион»

По сообщению официального представителя Черноморского флота Романа Рулева, российские военные развернули в Крыму комплексы «Бастион» для проведения плановых учений.

По его сообщению, плановые занятия будут проводится в целях «отработки практических навыков». Учения пройдут в позиционных районах Крыма.

По словам Рулева, военные намерены отработать нанесение ударов по морским целям. Также в ходе маневров будет отработано обнаружение надводных целей. Также в ходе учений будут проводиться электронные пуски ракет по условному противнику.

Уточняется, что в маневрах будет задействовано 20 единиц военной и специальной техники, а также около ста моряков из состава Черноморского флота.

Ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов. Также РК может быть применен для сопровождения кораблей в условиях интенсивного обстрела.