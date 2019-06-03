В Минтруде рассказали, что обязан работодатель при ликвидации предприятия

Как сообщает Минтруд, статья 178 Трудового кодекса закрепляет за работодателем обязанность сохранить за сотрудником средний заработок на время поиска работы при ликвидации предприятия.

При этом работодатель в случае ликвидации предприятия должен выплатить не только выходное пособие при увольнении, но и средний заработок, если работник не найдет себе место для трудоустройства по истечении второго месяца, рассказал замминистра труда и соцзащиты Всеволод Вуколов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии.

Ранее российский Конституционный суд указывал Минтруду на отсутствие гарантий сохранения среднего заработка для уволенных из-за ликвидации предприятия работникам.

Как сообщил глава министерства Максим Топилин на заседании, «объемы гарантий и их порядки не менялись», а вопросы у суда возникли из-за пробелов в формулировках.

«Мы уточнили формулировки, что теперь это обязанность работодателя в том числе», - сообщил Топилин. Глава ведомства уточнил, что Минтруд прописал «более точно гарантии для потерявших работу граждан из-за ликвидации предприятия».