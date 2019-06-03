В Россреестре рассказали, какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Как сообщает федеральная кадастровая палата Россреестр, этим летом российских дачником могут ждать крупные штрафы за ряд нарушений, пишет «Российская газета». Так уточняется, что четыре тысячи рублей могут выложить любители шашлыков за разжигание костра. В такую же сумму обойдется костер для дачников, желающих избавиться от лишнего мусора. Если последствием разжигания костра стало нанесение вреда чужому имуществу, то виновник заплатит пять тысяч рублей. Штрафы юридических лиц за такое же нарушение составят 400 тысяч рублей. Уточняется, что разжигать мангал можно не ближе, чем 5 метров от дома.

Также пожарные рекомендуют запастись дачникам датчиками пожарной сигнализации, которая работает автономно от обычной батарейки. На улице следует держать «дежурную» бочку с водой, объемом не менее 200 литров. Также необходимо соблюдать минимальные расстояния между постройками. Уточняется, что расстояние между бетонными домами должно быть не менее шести метров. Забор следует размещать минимум в трех метрах от дома, а хозпостройки возводят не ближе, чем в метре от забора.

Также дачников могут оштрафовать за неправильное размещение дачного туалета и бани. В случае, если данные постройки находятся ближе, чем 12 метров от жилого помещения, то владельцу придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей. Как пояснили в Кадастровой палате, данные нормы – стремление обезопасить самих дачников от попадания сточных вод в почву и грунтовые воды.

А вот самовольный захват в личную собственность земель общего пользования является административным правонарушением. Штраф за него варьируется в зависимости от процента кадастровой стоимости участка, но составляет не менее пяти тысяч рублей.