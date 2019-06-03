В самолетах Boeing нашли бракованные детали

Часть деталей самолетов Boeing 737 MAX и 737 NG оказались бракованными, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

Уточняется, что проблемы обнаружены с прочностью направляющих планок предкрылков, говорится в сообщении.

Американское ведомство сообщает, что неисправность может присутствовать в 148 деталях, которые необходимо срочно заменить. В Boeing, в свою очередь, сообщают, что подозревают наличие бракованных частей на 20 лайнерах 737 Max. В ходе проверки появилась версия, что трещины на деталях являются причиной повреждения самолета в полете. В свою очередь в компании добавили, что намерены заново перепроверить все машины, о которых сообщила FAA.

Ранее полеты на самолетах 737 Max были приостановлены разными компаниями после второй за полгода катастрофы с самолетом этой модели, принадлежавшей Ethiopian Airlines. По данным Reuters, в самих США ограничения могут быть сняты ближе к середине лета.