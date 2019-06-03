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Вашингтон угрожает оставить ЕС без военной помощи

Москва, 03.06.2019

Если Евросоюз откажет США в предоставлении доступа к своим военным заказам, Вашингтон оставит Брюссель без военной поддержки «в условиях российской угрозы», пишет испанская El Pais.

Издание сообщает, что ультиматум был выдвинут 22 мая в ходе встречи представителей ЕС с ответственным за связи с Европой в Белом доме Майклом Мерфи.

Он заявил, что оборона ЕС может провалиться из-за кризиса, и тогда европейцы «будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран».

Недовольство США вызвали новые нормы ЕС в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом. Новые правила мешают участию предприятий США в оборонных контрактах Евросоюза, пишет издание.

Автор материала уверяет, что Вашингтон фактически поставил ЕС перед выбором: обеспечивать свою безопасность самостоятельно или усилить военные возможности за счет НАТО. Мерфи напомнил, что Россия «имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам».

СМИ сообщает, что Вашингтон не первый раз угрожает ЕС. Так в мае США направили Брюсселю письмо, в котором предупреждают объединение, что планы Европы по обороне могут разрушить трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО.

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