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Врачи рассказали об удивительном влиянии кофе на сердце и сосуды человека

Москва, 03.06.2019

Врачи, выступавшие на ежегодной встрече Британского общества кардиологии, проходившей в Манчестере, заявили, что в ходе исследования они пришли к удивительному выводу, что люди, выпивающие ежедневно по 25 чашек кофе в день, примерно так же часто страдают от болезней сердечно-сосудистой системы, что и те граждане, которые вообще не употребляют этот напиток.

По словам медиков, им удалось доказать, что кофе не настолько вредно для сосудов и сердца, как показывали прошлые исследования. При этом для своего исследования они вели наблюдение за здоровьем примерно 8 тыс. любителей кофе и других добровольцев, почти никогда не пивших данный напиток, передаёт РИА Новости.

Кроме того, все эти люди изначально не страдали от болезней сердечно-сосудистой системы и согласились пройти два простых теста – замерить эластичность стенок аорты и жёсткость всех артерий в целом. Как пояснили учёные, эти параметры напрямую влияют на здоровье сердца и отклонения от нормы в его работе резко повышают шансы получить сердечный приступ или даже инфаркт или инсульт.

При этом исследователи-медики провели опрос добровольцев на предмет того, как много кофе они употребляют. В итоге, все участники исследования были разбиты на три группы. Первую группу составили те из них, кто выпивает меньше одной чашки в день. Вторую – добровольцы, ежедневно употребляющие от одной до пяти чашек, третью – от пяти до двадцати пяти чашек.

Сравнивая данные по состоянию сосудов в каждой из них, учёные-кардиологи пытались определить, как кофе влияет на эластичность стенок аорты и жёсткость артерий. Результаты оказались сенсационными. Небольшие различия между группами действительно были установлены, однако они были связаны вовсе не с кофе, а с тем, что любители этого напитка в основном были курильщиками и мужчинами.

Когда исследователи учли этот фактор в анализе данных, все различия в толщине стенок артерий и в эластичности аорты сразу же исчезли. Причём эластичность стенок аорты и жёсткость всех артерий осталась без изменений даже у тех любителей кофе, которые выпивал по 25 чашек в день. Таким образом, британские учёные-кардиологи полностью исключили то, что кофе, даже в больших количества может негативно влиять на работу сердца и сосудов.

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