Стало известно о реакции Зеленского на снос памятника Жукову в Харькове

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объяснила снос памятника маршалу Жукову в Харькове следствием непродуманной и несовершенной гуманитарной политики на Украине последних лет.



«Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества», — заявила Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что нельзя оправдывать законом о декоммунизации снос памятников Жукову и переименование названных в его честь улиц.

«Там (в законе, — прим. ред.) есть пункты, которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и улиц», — подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

По словам Мендель, решение "спорной" ситуации Зеленский предложил оставить на усмотрение местных властей.

"Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", - отметила пресс-секретарь президента.