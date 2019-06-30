Гисметео, прогноз погоды на неделю: а за окном, то дождь, то солнце

Холодный циклонический фронт, который в середине этой недели накрыл большую часть нашей страны, принеся с собой сильные осадки и пониженный температурный фон, покидает Русскую равнину. По прогнозу Гисметео, его сменят тёплые воздушные массы, которые ещё несколько дней назад сформировались над Атлантикой.

Погода на Черноморском побережье России

Метеорологи Гисметео прогнозируют, что с 1 по 7 июля на Черноморском побережье нашей страны будет в основном сухая и тёплая погода – плюс 26-28. Небольшие осадки возможны, но только в воскресенье, 7 июля. При этом в середине недели в регион вернётся летний зной.

Так, в Анапе и Новороссийске к среде, 3 июля столбики термометров поднимутся до плюс 29-31, в Дивноморском и Геленджике до 28-30 градусов выше нуля. А вот Сочи и все его пригороды как минимум до конца следующей недели будут находиться под влиянием грозовой стихии. Средняя температура воздуха здесь составит плюс 24-26, возможны дожди и грозы. Но температура воды в Чёрном море будет вполне комфортной – плюс 26-27.

Гисметео, прогноз погоды на 7 дней в Крыму

По прогнозу Гисметео, уже в подельник, 1 июля на большую часть крымского полуострова вернётся летняя погода. В частности, в Симферополе и Севастополе завтра плюс 26-27, в Ялте и Евпатории плюс 27-28. Жарко будет на юго-восточном побережье Крыма. В Судаке ближайшие несколько дней термометры будут показывать плюс 27-28, в Коктебеле – плюс 28-29, в Феодосии плюс 30-31. Очень комфортной для купания будет и температура воды на побережье, которая составит плюс 24-26. А вот осадки в период с 1 по 7 июля на всей территории Крыма пока не прогнозируются.

Гисметео. Прогноз погода в Москве на неделю

После мощнейшего скандинавского циклона, Москва попадёт под влияние нового атмосферного, но уже антициклонического фронта, который уже в понедельник рассеет облака над столицей. По прогнозу Гисметео, с 1 по 3 июля будет в основном солнечно. В понедельник ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 23-25 градусов, ночью – плюс 15-17, ветра почти не будет.

В четверг, 4 июля погода немного испортится. Столбики термометров могут опуститься до 16-18 градусов выше нуля, ожидаются осадки, местами высокой интенсивности, возможна гроза и усиление ветра, шквалы которого могут составить до 15-18 метров в секунду. Повысится и атмосферное давление – до 745-746 мм ртутного столба.

В пятницу, 5 июля в регионе сохранится пасмурная погода, но осадки сильными не будут, Кроме того, немного потеплеет – термометры покажут плюс 19-21. Согласно данным специалистов Гисметео, в следующий уикенд в Москву снова вернётся климатическое лето. Воздух в субботу и воскресенье может прогреться до плюс 24-26, осадков не ожидается. Однако, метеорологи предупреждают, что из-за нестабильной климатической обстановки, которая складывается этим летом, прогноз погоды на ближайшую неделю может ещё корректироваться.