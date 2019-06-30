Иркутская область ушла под воду: есть погибшие, сотни пострадавших

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером прямо с саммита G20 прилетел в Иркутскую области, где объявлен режим ЧС в связи с сильными паводками. В городе Братске, где работает штаб по ликвидации последствий этой ужасной природной стихии, глава государство провёл оперативное совещание, в котором также прияли участие министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава Иркутской области Сергей Левченко и первый вице-премьер Антон Силуанов.

Согласно информации, которая размещена на официальном сайте Кремля, Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим. Кроме того, властям региона дано поручение срочно отправить детей из пострадавших районов в летние лагеря, в том числе в другие регионы страны, а также разобраться с ситуацией с завышением цен на продукты и питьевую воду в пострадавших от паводков районах. В частности, от местного населения поступает информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон.

Напомним, с начала этой недели в регионе в результате сильных ливней начались паводки. Согласно данным МЧС в зоне бедствия находятся почти 50 населённых пунктов. Известно, что из-за выхода из берегов реки Ия уничтожено более 1,5 домов. Ещё около 4 тыс. домов подтоплены. При этом в них продолжают жить более 10 тыс. человек. Тысячи домов обесточены, есть погибшие и пострадавшие. Согласно официальной информации, жертвами стихии стали пять человек, в том числе один ребёнок. Почти 400 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них много женщин, детей и пожилых людей. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Из-за случившегося возле Тулуна – административного центра Тулунского района – полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Всего же паводками подтоплены почти 20 дорог участков, разрушены более 10 автомобильных мостов. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации действует в пяти районах Иркутской области. Для борьбы с наводнением ЦВО направил на место ЧС подразделения, а военно-транспортная авиация доставила в регион мобильный хлебозавод. В Тулуне создан мобильный региональный штаб по помощи пострадавшим от наводнения, который будет заниматься координацией всех действий, а также оказывать помощь в ликвидации последствий катастрофы.

Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что на затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Поэтому, как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в понедельник, 1 июля в затопленных районах области начнут работу вирусологи. Они направляются в район бедствия, чтобы объективно оценить эпидемическую ситуацию на месте. С собой специалисты получили необходимый запас препаратов, в том числе бактериофагов, а также вакцин от дизентерии и гепатита А.