Россия начала производство ЗРК С-500

Сергей Чемезов – генеральный директор «Ростеха» – заявил, что в России началось производство зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей», относящихся к новому поколению противоракетной и противовоздушной обороны.

По его словам, это более современный комплекс чем С-400, но пока он бы не хотел рассказывать об этом более подробно. При этом Чемезов подчеркнул, что наша страна пока «ни за какие деньги» не будет продавать новейшее оружие, передаёт РИА Новости.

«Эти комплекты строятся в первую очередь для российской армии. Лишь после того, как С-500 будут поставлены на вооружение, можно будет обсуждать их экспорт», – резюмировал гендиректор «Ростеха»

Наша справка

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ЗРК С-500), которая относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух», представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом. ЗРК С-500 способна будет перехватывать не только баллистические ракеты, но и уничтожать аэродинамические цели, в том числе самолёты, вертолёты и беспилотники противника. Радиус поражения комплекса – 600 км.

Система способна будет обнаружить и одновременно поразить до 10 десяти баллистических ракет, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, а также все имеющиеся на сегодняшний день в мире аналоги.