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В Кремле сделали заявление по «делу Скрипалей»

Москва, 30.06.2019
  • В Кремле сделали заявление по «делу Скрипалей»

Сергей Фадеичев/ТАСС

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков – рассказал, что беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и главой британского Кабмина Терезой Мэй по «делу Скрипалей» проходила очень жёстко. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью каналу «Россия-1». По его словам, Путин премьер-министру Великобритании всё достаточно доходчиво объяснил. 

При этом Песков напомнил, что Лондон до сих пор не представил никаких доказательств отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы все с вами знаем, что каких-либо реальных доказательств по этому делу британская сторона так и не предъявила, – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. – Ни нам, ни своим союзникам, ни своим гражданам – никому».

Как уверен Песков, если бы у Великобритании, что-то по данному делу было, то эти доказательства уже каким-то образом стали бы достоянием СМИ. общественности.

«Но мы даже до сих пор не знаем, где Скрипали, живы ли они, было ли с ними, что-то вообще и так далее. Поэтому эта часть беседы, она была действительно очень жёсткая и предельно откровенная. Повторю, что проходила она в формате с глазу на глаз, только в присутствии переводчика», – резюмировал Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели встречу с глазу на глаз, которая прошла по полях саммита G20 в Осаке. Позже российский лидер, отвечая на вопросы журналистов рассказал, что в ходе встречи Мэй ставила вопрос по «делу Скрипалей».

«Ранее эти же вопросы задавали мне журналисты Financial Times. Я вынужден был на них отвечать. Это, судя по всему, и спровоцировало Терезу Мэй к возврату к этой теме», – подчеркнул глава РФ.

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