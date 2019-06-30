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«В Осаке я встречался с диктаторами»: Трамп о своём участии в саммите G20

Москва, 30.06.2019
  • «В Осаке я встречался с диктаторами»: Трамп о своём участии в саммите G20

Михаил Метцель/ТАСС

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита G20, который проходил в японского городе Осака 28-29 июня он провёл много встреч с разными людьми, среди которых были и диктаторы.

Об этом американский лидер сказал, выступая 30 июня на американской военной базе Осан (Южная Корея), передаёт ТАСС.

«НА G20 я встретился почти с каждым лидером, я встречался с президентами, премьерами и диктаторами», – подчеркнул Трамп под громкий смех американских военнослужащих.

Напомним, на полях «Большой двадцатки» глава Белого дома провёл встречи с российским лидером Владимиром Путиным, главой Кабмина Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Кого из них Трамп считает диктатором, он уточнять не стал. Напомним, ранее президент США назвал своего российского коллегу Владимира Путина «прекрасным парнем», а обсуждение интересующих вопросов – «отличным».

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