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Эрдоган выступил с заявлением по C-400

Москва, 04.06.2019
  • Эрдоган выступил с заявлением по C-400

Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление во вторник по С-400 «Труимф»По его словам, об отказе от покупки российских зенитных ракетных систем не может быть и речи. Он также добавил, что предложение Вашингтона о продаже американских ракет «Пэтриот» значительно уступает российскому.

«Мы заключили соглашение (с Россией» и полны решимости его выполнить,- цитирует информагентство Anadolu слова Эрдогана, произнесенные после посещения мечети в Стамбуле.- Назад пути нет».

Турецкому лидеру так же, как высокопоставленным турецким чиновникам, наверное, уже надоело повторять, что Турция не намерена отказываться от российских ракет, не только превосходящих американские по многим техническим характеристикам и параметрам, но и стоящих значительно дешевле. Однако в Вашингтоне, похоже, никак не хотят смириться с поражением и продолжают давить на Анкару, используя попеременно, а иногда и одновременно кнут и пряник, чтобы уговорить турок если не отказаться от российских ракет, то хотя бы перенести их доставку, намеченную, кстати, на июль, на следующий год.

Не далее как на прошлой неделе очередной высокопоставленный сотрудник Пентагона предупредил Анкару о «катастрофических» последствиях покупки российских ракет для участия Турции в совместной программе создания новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 и сотрудничества с НАТО, куда Турция вступила более 60 лет назад.

В Белом доме, Госдепе и Пентагоне возлагали большие надежды на то, что Турция пойдет на компромисс, чтобы купить 100 самолетов F-35. Однако на упрямых турок не подействовала и эта угроза. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ответил на шантаж из-за океана, что если США откажутся продавать Турции истребители, то они купят аналогичные самолеты в другом месте. Так что если Вашингтон выполнит угрозу и откажет Анкаре в F-35, турки могут купить у России еще и большую партию Су-57.

Очевидно, очередную, последнюю, как надеются в Анкаре, попытку отговорить турок от покупки С-400 Дональд Трамп предпримет в конце июня в Осаке на саммите G-20, где он встретится с президентом Эрдоганом. Хочется надеяться, что за оставшиеся до саммита три недели ничего не изменится и американский президент вновь услышит от турецкого коллеги: «Нет!» 

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