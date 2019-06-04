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Эксперт пояснил, почему Трамп оттягивает встречу с Путиным

Москва, 04.06.2019

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов уверен, что США нужны переговоры с Россией, однако, Вашингтону нечего предложить на этом саммите.

Помимо этого,  Москва заняла выжидательную позицию по подготовке возможной встречи двух президентов – Путина и Трампа, а Вашингтон «сам загнал себя в ловушку».

Трамп поставил условием встречи с российским лидером отпустить задержанных в ходе керченского инцидента украинских моряков, напомнил Родионов. При этом он уточнил, что вряд ли кто-то за океаном рассчитывал, что так все и произойдет, и Москва пойдет на этот шаг.

«Просто нужен был железобетонный повод для отмены встречи двух президентов на саммите G20 в Аргентине, и он был найден», - рассказал эксперт.

Напомним, в мае глава американского госдепа Майк Помпео в ходе встречи с российским президентом сообщил, что Дональд Трамп проявляет заинтересованность в проведении встречи с Владимиром Путиным 28-29 июня на саммите G20 в Осаке. Пока официальных предложений от Вашингтона не последовало.

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