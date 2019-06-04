Фестиваль SOLO объявил первых участников

С 1 по 10 октября в программе Московского международного фестиваля моноспектаклей SOLO российские премьеры моноспектаклей представят три звезды современного европейского театра – режиссер и художник Ян Фабр, актер театра и кино Дени Лаван, а также маэстро визуальных метамарфоз актер и режиссер Роберто Латини. Учитывая большой спрос на эти спектакли у московской публики, билеты на хедлайнеров фестиваля уже поступили в продажу и доступны онлайн в любой точке мира на сайте www.nastrastnom.ru

ЯН ФАБР И ЛИНО МУЗЕЛЛА

8 октября на фестивале моноспектаклей SOLO пройдет российская премьера спектакля самого известного и самого скандального художника современности Яна Фабра «Ночные дневники» по реальным дневникам Фабра, которые он пишет (и рисует) ночами.

Книга «Ночные дневники» была переведена на русский язык и издана в России всего год назад. Фестиваль SOLO первым дает возможность увидеть сценическую версию этой исповеди художника, поставленную самим Фабром в жанре моноспектакля.

«Ночные дневники» - это автопортрет. Книга включает в себя его размышления об искусстве и театре, о смысле жизни, семье, сексе и любви, всю его личную историю – от двадцатилетнего парня из провинции до известного на весь мир художника, чьи работы при жизни выставляются в Эрмитаже. Дневниковые записи перемежаются в спектакле с фрагментами пьес Яна Фабра и становятся драматургической основой спектакля.

Личный дневник обретает сценическую форму благодаря актеру Лино Музелле, который достаточно откровенно, глубоко и иронично проживает биографию и размышления Яна Фабра, сохраняя мощь, энергию и красоту авторского стиля.

Лино Музелла – киноактер, сыгравший, например, одну из ролей в сериале Паоло Соррентино «Молодой папа», а также режиссер, закончивший Театральную школу имени Паоло Грасси в Милане.

ДЕНИ ЛАВАН

10 октября на фестивале SOLO свой новый моноспектакль представит самый неординарный, обаятельный и эксцентричный актер французского кино, звезда фильмов Леоса Каракса «Любовники с Нового моста», «Корпорация «Святые моторы»», «Дурная кровь» и др. актер Дени Лаван. Это уже третий приезд Лавана в Москву – две предыдущие сольные работы актер также представлял московской публике на фестивале моноспектаклей SOLO.

«Улыбка у подножия лестницы» – рассказ американского писателя Генри Миллера, не совсем характерный для его творчества и совсем не похожий по стилистике на его знаменитый и скандальный «Тропик Рака».

Главный герой – одинокий, раздираемый противоречиями клоун, который пытается разобраться в себе, и для которого волшебство цирковой вселенной становится неотделимым от поисков смысла жизни. Огюст рассказывает о своей жизни на манеже и о собственном пути к счастью. Стоя у подножия лестницы, ведущей в никуда, он улыбается нам и говорит о вдохновении, радостях и лишениях, размышляя о великой миссии клоуна.

«Этот спектакль был бы не невозможен без невероятного Дени Лавана, которого я увидела сначала в спектакле Ивана Морана “Заставить аллигаторов танцевать под флейту Пана”, а потом в фильме Софи Блонди “Утренняя звезда”, – рассказывает режиссер спектакля Бенедикт Некай. - В первом случае он играл писателя Луи-Фердинанда Селина, а во втором – клоуна, который приезжает вместе с бродячим цирком в захолустный городок на северном побережье Франции. Тогда передо мной и мелькнула тень Огюста».

РОБЕРТО ЛАТИНИ

Моноспектакль «Гамлет + Фортинбрасмашина» – это своеобразная версия версии, интеллектуальная головоломка, изящная и стильная. В конце 70-х годов 20 века Хайнер Мюллер написал пьесу по мотивам шекспировского «Гамлета». Роберто Латини в своей сценической версии переосмысляет его «Гамлет-машину», возвращается к Шекспиру, к Гамлету, глядя на них глазами Фортинбраса, обживая, при этом, архитектуру текста Мюллера на сцене. Спектакль, по словам мастера сценических эффектов и метаморфоз Роберто Латини, существует между такими категориями как «быть» и «казаться». Автор спектакля сохраняет мюллеровскую структуру, его деление на главы или, скорее, места действия, и собирает новую сценическую конструкцию, театральный механизм, карусель, на которой встречаются трагедия и комедия.

«“Гамлет” – это трагедия сирот, протагонистов и антагонистов, созданная в ту эпоху, когда отцов еще не было, – говорит Роберто Латини. – “Гамлет-машина” – это сын, теперь уже ставший отцом. И все это связано с нашим поколением, начиная с Пазолини и дальше, с промежутком времени, определяющим состояние и становление, с пустотой и ее ощущением. Мы – Фортинбрас, сын, чужестранец, чужак и выживший, и мы вопрошаем, выйдя на сцену, когда кругом только тишина: “Где это зрелище?”».