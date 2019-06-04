Гисметео, прогноз погоды на выходные: Русскую равнину накроет жара

Лето – прекрасное время для отдыха. После зимних морозов и весенних дождей – всем хочется тёплых солнечных дней. Комфортная погода открывает множество возможностей для интересного времяпровождения, прежде всего, на свежем воздухе. И если у большинства школьников уже начались долгожданные каникулы, то взрослое население России с нетерпением ожидает конца недели, чтобы отправиться на свои загородные дачи или просто отдохнуть в городских парках и скверах или возле водоёмов. Поэтом уже в начале недели всем интересно знать о погоде в выходные дни.

Прогноз погоды на выходные в Ленинградской области и Санкт-Петербурге

Согласно прогнозу Гисметео, в предстоящий уикенд почти на всей территории Русской равнины будет жарко, местами пройдут осадки, которые будут сопровождаться раскатами грома. Так, на Северо-Западе нашей страны в эти дни циклон принесёт тёплые воздушные массы и дожди. При этом во время смены температурного фона здесь ожидается усиление ветра.

Несмотря на это, в Новгородской и Псковской областях в субботу, 8 июня воздух прогреется днём до плюс 27-29, в ночные часы ожидаются осадки и 17-19 выше нуля. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге 8 июня будет ещё жарче – 30-32 днём и 19-21 ночью. И даже кратковременные осадки сильной свежести не принесут.

А вот в воскресенье в северо-западном регионе существенно похолодает. Например, в Новгороде и Пскове до 21-23 днём и 11-13 ночью, в Петербурге и его окрестностях до 23-25 днём и 12-14 ночью.

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Москве

В Москве по прогнозу погоды Гисметео, завтра в среду ещё плюс 24-26, но уже в четверг, 6 июня в столицу вместе с обширным антициклоном придёт жара. В условиях малооблачной погоды столбики термометров ежедневно будут подниматься на несколько градусов, достигнув своего пика в субботу. В этот день синоптики прогнозируют в полдень плюс 31-33, что сразу на 8-10 градусов выше многолетней климатической нормы для начала июня. При этом спасения от жары не будет даже с наступлением темноты. Ближе к полуночи станет конечно немного свежее, но меньше плюс 20 точно не будет. В воскресенье характер погоды в Москве и Подмосковье не изменится – в Гисметео прогнозируют плюс 30-32, лёгкий южный ветер и отсутствие осадков.



