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Греция заинтересована в поставках российского газа

Москва, 04.06.2019

Димитрис Веланис – советник греческого правительства по вопросам сотрудничества с Россией и Восточной Европой – считает, что у РФ и Греции большие перспективы двухстороннего сотрудничества в ряде отраслей экономики. При этом, по его мнению, речь идёт, прежде всего об энергетическом сотрудничестве, передаёт РИА Новости.

«После долголетнего кризиса наша страна находится на стадии экономического роста, – подчеркнул Веланис. – Важнейшим фактором развития здесь будет использование российских энергетических ресурсов, в том числе газа».

По его словам, он видит большую перспективу в развитии газовой сети, в снабжении Греции российским «голубым топливом». Кроме того, Веланис отметил, что частные структуры в металлургии и производстве электроэнергии заинтересованы в подписании прямых контрактов с поставщиками газа из России, с «Газпромом».

Также он положительно оценил начало поставок на греческий рынок российского сжиженного природного газа.

«Для сжиженного газа из РФ в Греции есть место. В связи с нашим географическим положением мы нуждаемся в поставках небольшого количества газа туда, куда нельзя транспортировать его по трубам. В частности, на острова и в горные районы, где невозможно или невыгодно прокладывать трубопровод», – резюмировал Веланис, добавив, что Греция никогда не поддерживала санкции ЕС против России, но была вынуждена голосовать за них из-за общих порядков в Евросоюзе.

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