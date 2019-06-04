Как Китаю не дать США себя скушать

С первого июня 2019 года Пекин вводит повышенные ввозные пошлины на различные группы товаров из США объемом порядка 60 млрд долларов. Это ответные меры на решение правительства Штатов повысить с 10 мая 2019 года пошлины в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Вашингтон уже не первый год ведет против Пекина торговую войну и устраивает «технологическую травлю», в надежде подорвать его экономические позиции, как некогда ему удалось это сделать с Токио.

Торговая война США против Китая напоминает перезапуск старого телесериала. Первый сезон был посвящен «экономическому Перл-Харбору» 1980-х, когда японские компании завалили Америку своими автомобилями и электроникой. Восставшая из ядерного пепла, Япония обладала самым мощным торговым балансом, а капитализация японских компаний достигала 40% мировой капитализации. Не удивительно, что в глазах американского истеблишмента «японское экономическое чудо» представляло для национальной безопасности США угрозу страшнее, чем советские ядерные ракеты. В результате американцы осуществили несколько подкопов под японскую экономику, загнав Токио в «ловушку ликвидности».

В прошлом году американцы запустили новый сезон сериала, но уже с Китаем в главной роли. Азиатская драма, начавшаяся в 2018 году с повышения до 30% американских пошлин на ввоз китайских солнечных батарей и до 20% на ввоз стиральных машин, продолжается уже второй год. И, судя по всему, США рассчитывают на несколько сезонов.

Экономическое харакири

Китайская экономика во многом повторяет японский успех 1980-х. В то время Япония была на пике своего экономического могущества. Если в 1960 году японский экспорт находился на отметке 4,1 млрд долларов в год, то к 1990 году он увеличился до 287 млрд долларов в год. Страна экспортировала автомобили, автозапчасти, офисную технику и прочую электронику по всему миру.

В те годы японский экспорт в США значительно превосходил встречный американский. Только за 1982 год торговый дефицит между странами вырос с 15 млрд долларов до 36,8 млрд. долларов. Так, например, в 1981 году Америка импортировала из Японии 1,8 млн. автомобилей, а японцы из США — всего около 4 тысяч машин. Кроме того, в массовом сознании Япония начала восприниматься как мировой лидер, технологически обогнавший Штаты.

Будучи младшим союзником США, Япония успешно развивала свою экономику ровно до тех пор, пока не стала угрозой для своего патрона. Американскую элиту захватил параноидный страх, что дешевый японский экспорт разорит США в конкурентной войне. Для сокращения своего дефицита торгового баланса в 1985 году Штаты навязали Японии соглашение «Плаза», которое со временем парализовало Банк Японии. По условиям соглашения, Токио должен был ревальвировать иену к доллару. В итоге курс японской валюты в последующие годы стал определяться уже не в Японии, а в США.

Всего за три года курс иены вырос почти втрое: с 265 иен за доллар до 138 иен. Японский экспорт перестал быть таким дешевым, как раньше. Пытаясь компенсировать негативный эффект от ухудшения торгового баланса, Токио пошел по пути расширения инвестиций, кредитования и снижения ставок (с 5% в 1985 году до 2,25% в 1989 году). Стоимость японских акций стала неуклонно расти, раздувая кредитный пузырь.

Лучшие американские эксперты в унисон уверяли, что высокие цены на японские акции являются следствием уникального характера экономики Токио. Причем делали это настолько убедительно, что в итоге сами японцы поверили в уникальность своей экономики. С 1988 года в Японии начали активно строить заводы и расширять производство. Осознание, что такой объем продукции не будет востребован на мировом рынке, пришло не сразу. В итоге в 1990 году все закончилось обвалом на токийской бирже, погрузившем Японию в многолетнюю дефляцию. Девяностые годы стали для Токио «потерянным десятилетием».

Несгибаемый соперник

Китай, наученный опытом соседа, не верит западным советам и категорически отказывается открывать свой финансовый рынок. Кроме того, у Пекина есть ряд преимуществ, которые, как здесь уверены, не позволят стране повторить печальный путь Японии.

Во-первых, юань не интегрирован в мировую финансовую систему так же сильно, как это было в свое время с иеной. Китай не связывают международные финансовые обязательства, как в случае с японским «Плаза», поэтому у Пекина нет настолько сильной зависимости от Вашингтона, и он способен вести переговоры на равных, а также предпринимать самостоятельные шаги.

Во-вторых, у Китая есть крупнейший внутренний рынок, обеспечивающий полтора миллиарда потребителей. Несмотря на ощутимое влияние США, рынок успешно справляется с давлением. Правительство Китая делает большой акцент на развитие внутреннего спроса и потребления, чтобы к 2021 году построить «общество средней зажиточности».

В-третьих, китайская экономика сама по себе значительно сильнее той, что была у Японии на пике ее развития. Если сравнить объемы экспорта Японии в 1982 году и Китая в 2016 году в реальных ценах (базовый год – 1970), то получится 63,3 млрд долларов против 1,186 трлн долларов соответственно. Кроме того, Китай делает ставку на высокие технологии. Сегодня крупнейшими позициями китайского экспорта выступают дорогие высокотехнологичные товары: вещательное оборудование, компьютеры, офисная техника, интегральные схемы и телефоны.

Отложенная развязка

Основная борьба между США и Китаем сегодня идет за позицию мирового технологического лидера. (См. «Углубленный курс трампономики для китайских товарищей», Эксперт от 20 мая 2019 года). На этом фронте, как считается, победит тот, кто обеспечит лучшие условия для развития таких передовых отраслей, как искусственный интеллект и 5G-сеть. Именно по этим китайским отраслям Штаты и пытаются бить, повышая пошлины на высокотехнологичную продукцию Пекина, и внося китайские компании в черные списки.

Так, например, Huawei уже несколько месяцев находится под постоянным прессингом. Штаты гонят компанию со своего рынка и срывают работу в других странах, не давая закупать компоненты. Опасения США вполне обоснованы. Huawei вкладывает огромные ресурсы в технологическое будущее Китая: до 10% ее прибыли (более 13 млрд долларов) идет на новые разработки, которыми занимаются около 80 тысяч человек.

Текущее положение Huawei далеко не смертельно. На американском рынке компания получала только 7% своей выручки, а в случае ответных мер Китая Apple может потерять уже до 20% выручки. Кроме того, обеспечить себя необходимыми комплектующими Huawei сможет и на тайваньском рынке, а спрос на ее услуги в мире по-прежнему высок. К слову, премьер-министр Малайзии Мохаммад Мохатхир на конференции «Будущее Азии», прошедшей 30 мая 2019 года в Токио, объяснил продолжение сотрудничества с компанией именно тем, что ее технологии оторвались от других далеко вперед.

В подготовке статьи принимала участие Кристиана Денисенко