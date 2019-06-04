Кличко объединился с Саакашвили

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении своей парии «Удар» принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду. При этом Кличко не намерен покидать хлебное место руководителя Киева и предложил стать главой партии «Удар» недавно вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Нежелание Кличко самому возглавит поход партии в парламент объясняется ее низким рейтингом – за «Удар» готовы проголосовать 0,4% избирателей при проходном барьере в 5%. Кличко за последние пять лет, которые он посвятил стяжательству, совершенно растерял свой рейтинг, доходивший в 2014 году до 20%.
У Михаила Саакашвили есть собственная партия «Движение новых сил», но за время отсутствия на Украине ее беспокойного лидера о партии успели позабыть и ее рейтинг еще меньше чем у «Удара». Расчет Саакашвили прост – деньги и админресурс Кличко плюс его неуемная энергия должны дать синергетический эффект способный перебросить политический труп «Удара» через проходной барьер в Верховную Раду. Объединение получилось очень многообещающим, поскольку за Саакашвили всегда интересно наблюдать, а Кличко интересно слушать.