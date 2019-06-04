Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

По отношению к корзине из шести основных валют курс доллара снизился на 0,63% до 97,131, доллар при этом все еще выше остается выше уровней прошлого года на 1%.

При этом курс рубля отыграл внешнюю динамику, укрепившись к доллару на 8 копеек - до 65,35 рубля к завершению сессии понедельника, и потерял 42 копейки к евро - 73,45 рубля.

Буллард отметил, что такие события, как неожиданное объявление новых тарифов на мексиканский импорт, создали обстановку повышенной неопределенности, которая может воздействовать на макроэкономические показатели США.

Таким образом, в ФРС заговорили о вероятном снижениии ставки уже в этом году, что еще несколько месяцев назад казалось крайне маловероятным и все прогнозы строились вокруг того, будет ли повышение ставки в этом году или она сохранится на прежнем уровне.

Также в понедельник статистика показала, что производственная активность в США в мае замедлилась до самого низкого уровня за последние два года, ввиду того, что руководители множества предприятий выразили обеспокоенность по поводу торговой войны между США и Китаем.

В данный момент многие инвесторы переходят из более рискованных активов, таких как американские акции, в более безопасные, такие как иена и франк.

«В то время как швейцарский франк сильно вырос в последние недели, большая часть этого прироста обусловлена новой волной рисков, охватившей рынки. Мы должны дождаться будущих существенных улучшений, прежде чем центральному банку потребуется вмешаться», - сказал валютный стратег в Credit Agricole в Лондоне Мануэль Оливери.