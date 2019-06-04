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Медведев утвердил план «регуляторной гильотины»

Москва, 04.06.2019

Как сообщает сайт кабмина, премьер России Дмитрий Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины».

Уточняется, что данная «дорожная карта» повлечет за собой появление нового закона о контрольно-надзорной деятельности. Помимо этого для каждого вида контроля  появятся свои нормативные акты. Нововведения последовали вслед за поручением президента России Владимира Путина до 1 января 2021 года пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора. Заявление прозвучало в ходе февральского выступления к Федеральному собранию российского лидера.

Ранее в ходе пленарного заседания Гайдаровского форума, который проходил в январе этого года, Дмитрий Медведев также высказался о необходимости введения механизма «регуляторной гильотины». Он сообщил тогда, что новое законодательство в сфере надзора послужит толчком «к изменению сознания предпринимателей».

Премьера России поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который выразил уверенность, что новые нормы помогут выстраивать проверки не по принципу контролирующих органов, а по видам бизнеса.

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