Медведев утвердил план «регуляторной гильотины»

Как сообщает сайт кабмина, премьер России Дмитрий Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины».

Уточняется, что данная «дорожная карта» повлечет за собой появление нового закона о контрольно-надзорной деятельности. Помимо этого для каждого вида контроля появятся свои нормативные акты. Нововведения последовали вслед за поручением президента России Владимира Путина до 1 января 2021 года пересмотреть устаревшие нормативные акты в сфере контроля и надзора. Заявление прозвучало в ходе февральского выступления к Федеральному собранию российского лидера.

Ранее в ходе пленарного заседания Гайдаровского форума, который проходил в январе этого года, Дмитрий Медведев также высказался о необходимости введения механизма «регуляторной гильотины». Он сообщил тогда, что новое законодательство в сфере надзора послужит толчком «к изменению сознания предпринимателей».

Премьера России поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который выразил уверенность, что новые нормы помогут выстраивать проверки не по принципу контролирующих органов, а по видам бизнеса.