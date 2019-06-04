Меркель подтвердила свою поддержку «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою позицию по поддержке строительства трубопровода «Северный поток - 2». Высказывание политика прозвучало на конференции Федерального союза немецкой промышленности в Берлине.

Она напомнила, что Германия имеет в планах к 2050 году отказаться от атомной и угольной энергетики. Это означает внедрение в экономику Германии новой модели энергопользования, которая будет озвучена до конца года, чтобы «обеспечить безопасность энергообеспечения», подчеркнула Меркель.

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики», - цитирует главу ФРГ Bild.

Меркель также напомнила, что она всегда была сторонницей альтернативного пути доставки газа в Европу помимо транзита через Украину.

«Северный поток — 2», как газопровод, может быть построен, и здесь у нас общее мнение», - подчеркнула канцлер.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» прокладывается от России к Германии по дну Балтийского моря и должен быть построен к декабрю 2019 года. Последовательными противниками проекта выступают США, которые не хотят терять рынок ЕС для своего СПГ. Также Украина выступает против строительства из-за опасений потерять транзит российского газа.