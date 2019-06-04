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«Северный поток-2»: Меркель ответила Помпео на призыв исключить РФ из энергопоставок в ЕС

Москва, 04.06.2019
  • «Северный поток-2»: Меркель ответила Помпео на призыв исключить РФ из энергопоставок в ЕС

DPA/TASS

Выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свою приверженность строительству газопровода «Северный поток – 2». В этом она солидарна с немецким бизнесом. 

«Это (отказ от атомной и угольной энергетики) требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики,- заявила Ангела Меркель.- Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, «Северный поток – 2» как газопровод был построен, и здесь у нас общее мнение». 

Две недели назад конгресс США приступил к рассмотрению проекта закона, предусматривающего введение санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве российских морских трубопроводов. Берлин выступил 22 мая против ограничений. 

В Кремле уверены, что «Северный поток -2» вызывает в Вашингтоне такую же крайне негативную реакцию, как скажем, российские ракеты С-400, которые Россия через месяц начнет поставлять в Турцию. «Северный поток – 2» представляет прямую угрозу поставкам американского сжиженного газа в Европу, который президент Трамп называет «газом свободы». Не удивительно, что американцы на самом высоком уровне вновь и вновь напоминают европейцам, какие беды принесет им газопровод, прокладываемый по дну Балтийского моря. 

Канцлер Меркель поддержала строительство «Северного потока – 2» после очередного такого заявления. Госсекретарь Майк Помпео в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL выразил надежду, что ЕС не будет покупать газ у России.  

«Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России,- сказал глава внешнеполитического ведомства США.- Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно». 

Кстати, в том же интервью Помпео отказался отвечать на вопрос об американских санкциях. 

  

 

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