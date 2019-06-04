Москва ответила на планы предоставить Украине статус основного союзника США

Предоставление Вашингтоном Киеву статуса основного не входящего в НАТО союзника США дестабилизирует ситуацию на Украине и негативно повлияет на региональную безопасность, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, как сообщает РИА Новости, что подобные инициативы начались в 2008 году с саммита НАТО, на котором было решено о вступлении Грузии и Украины в североатлантический альянс.

Эти шаги ухудшают европейскую безопасность и региональную безопасность, в том числе самой Украины.

"...Это ещё один шаг в направлении дестабилизации ситуации на Украине, создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования", - подчеркнул он.