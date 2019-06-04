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Цена на нефть упала до рекордных отметок

Москва, 04.06.2019

Нефть Brent впервые с 11 февраля этого года показала результат ниже $61. Стоимость данного сорта сырья на поставку в августе составляет сегодня $60,62, что на 2,2% меньше, чем накануне.

Также сообщается, что по состоянию на 8:32 по московскому времени, стоимость нефти марки WTI потеряла в цене почти один процент и стоит 4 июня $53 за баррель.

Аналитики утверждают, что к такому печальному результату привели итоги последнего заседания стран, входящих в сделку по заморозке производства нефти. Напомним, они не смогли договориться о перспективах дальнейшей кооперации.

Помимо этого Саудовская Аравия требует дальнейшего снижения добычи нефти, чтобы удержать сырье от падения. Россия в свою очередь готова пойти на более мягкий вариант соглашения, поскольку  в мае Москва впервые за год выполнила свою квоту.

Напомним, США ввели санкции против Ирана, запретив экспорт нефти из этой страны. До 2 мая 2019 года исключение действовало для ряда стран, у которых были незавершенные контракты с Тегераном. 1 июня Вашингтон объявил о намерении свести экспорт иранской нефти к нулю.

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