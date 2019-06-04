Новый взгляд в будущее. В Москве прошла III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование»

Состояние образования в России является предметом оживленных общественных дискуссий. Сама данная сфера на протяжении как минимум последних трех десятилетий является объектом постоянного реформирования, что вовсе не всегда способствует положительным результатам.

Открытием мероприятия послужила Конференция "Эффективное образование будущего", где прошло обсуждение самых актуальных тем развития партнерства, обмен опытом и успешными практиками. Одним из самых острых вопросов стал вопрос трудоустройства студентов. Куда берут студентов без опыта? Как найти первую работу и как понравиться работодателю?

Руководитель направления по работе с молодыми специалистами СПАО "Ингосстрах" Анна Степанова отметила насколько важно студенту найти свое место в команде профессионалов: "Мы рады стать лауреатами Премии "Эффективное образование" - это высокая оценка деятельности по работе с молодыми специалистами в Ингосстрахе. Нам важно, чтобы студенты смогли найти своё место в команде профессионалов, а стажировка стала ярким началом карьеры в передовой страховой компании".

Образование играет огромную роль в развитии общества. Чем больше общество знает, тем больше находит выходов из различных ситуаций. Благодаря эффективности образовательной политики люди становятся грамотными повсеместно, а уровень развития экономики стремительно возрастает.

Руководитель направления по работе с молодежью Юлия Воротникова, рассказала насколько важны образовательные практики для молодежи: "Корпоративный университет СИБУРа очень много работает по направлению развития молодежи, создавая таким образом эко среду, отвечающую требованиям отрасли в перспективе ближайшего десятилетия. Мы чётко осознаем, что, вкладывая усилия в подобные проекты сегодня, мы повышаем устойчивость нашего бизнеса и являемся своеобразным катализатором энергии развития для талантливой молодежи страны. Мы создаём лучшие образовательные практики и фокусируемся на том, чтобы масштабность проектов переходила в важное для бизнеса качество образовательных составляющих. Рады, что в рамках конференции у нас есть возможность поделиться своим успешным опытом и сделать такой важный шаг к эффективному образованию будущего вместе со всеми участниками".

В рамках деловой части прошла дискуссия первой в России Ассоциации "Равные права и равные возможности" с участием представителей компаний: Екатерина Малинина - HRBP Head Luxoft Russia, Наталья Грекова - CSR Global Manager Luxoft Russia, Наталия Якунина - директор по продвижению продуктов "ВКонтакте", куратор грантовой программы "Я делаю бизнес", Ирина Гущина – PR директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Евгения Бродская - лидер инициативы Woman@google в странах Центральной и Восточной Европы.

Модератор дискуссии – Анна Рудакова, президент Ассоциации "Равные права и равные возможности", помогла спикерам уделить особое внимание вопросам культурно-многообразной и инклюзивной рабочей среды корпораций, стереотипов в отношении возрастных соискателей и молодых специалистов, гендерного равенства. Участники дискуссии выразили готовность открыто делиться данными исследований в области Diversity & Inclusion - вскоре информация будет доступна на официальном сайте Ассоциации.

Модераторами конференции были: руководитель национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства - Диана Гуц, автор и ведущий ТВ программы о технологиях и предпринимательстве "Технократия" - Руслан Бондаренко, бизнес-тренер, эксперт по нетворкингу - Алексей Бабушкин.

Между секциями была организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги "Золотой персонал", рассказала, как увеличить эффективность сотрудников.

Завершением дня стала Торжественная Церемония Награждения Лауреатов Премии "Эффективное образование", где были награждены лучшие практики в сфере образования. Ведущим церемонии награждения в этом году стал российский актер, телеведущий – Виктор Логинов.

Церемонию награждения открыл музыкальный номер в исполнении певицы, актрисы, специального гостя фестиваля "Блюз без границ" и фестиваля «Белая трость» фонда Дианы Гурцкой – певица Дарина.

"Премия "Эффективное образование" зарекомендовала себя как качественное, яркое и запоминающиеся мероприятие в сфере образования. Все больше новых, достойных участников присоединяются к конкурентному соревнованию. Мы рады возможности принять участие в премии! Спасибо, что такая премия существует, работает и дает возможность нашим клиентам ориентироваться в первичном сегменте рынка образовательных услуг. Мы очень рады, что отмечена программа для руководителей и собственников бизнеса Executive MBA – Стратегическое и корпоративное управление. Это проверенный "сплав" новых актуальных управленческих знаний и практических инструментариев для принятия решений. По статистике бизнес-школы МИРБИС, спрос на программу Executive MBA растет, мы прекрасно понимаем, что цена каждого бизнес-решения сегодня как никогда высока", - прокомментировал руководитель программы Executive MBA школы, МИРБИС Сергеев Александр Михайлович.

Директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская, поделилась успехом своего проекта: "Приятно осознавать, что вновь стали лауреатом премии. Благодарим экспертный совет за доверие! Планируем и дальше поддерживать высокие стандарты качества бизнес-образования".

В этом году всего было прислано по адресу оргкомитета порядка 200 заявок от компаний-участников.

Лауреатами Премии "Эффективное образование" стали: ПАО "Газпром нефть", СПАО "Ингосстрах", Академия "Ростех", СИБУР, ПАО "НЛМК", ООО "Капитал Груп", АО "АНКОР", АО "СОГАЗ", Deworkacy, НОЧУ "Британская Международная школа", ООО "Business Relations", ООО ФинИст, АНО ДПО "Сити Бизнес Скул", Институт "МИРБИС", ООО "Русская школа управления", Языковой центр "СВОБОДА СЛОВА".

"Эффективное образование" – это премия, которая создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Организатор – Фонд "Социальные проекты".