Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента от Республики Крым – считает, что Запад не сможет помочь Украине вернуть полуостров под юрисдикцию Украины. По словам парламентария, делая заявления о неких «стратегиях» по возвращению Крыма, президент Владимир Зеленский только лишь пачкает свою репутацию, передаёт РИА Новости.

«Столько уже было этих «возвращенцев» Крыма, даже трудно сосчитать их, – подчеркнул Бальбек. – Поэтому я искренне не понимаю, зачем Зеленский начинает своё президентство с этого? Зачем он пачкает свою репутацию, примыкая к когорте «освободителей Крыма»?»

При этом депутат уверен, что Запад силой Крым брать не будет, да и не сможет, какие-то посулы – тоже не помогут, также, как и давление Запада на политику России.

«Зеленский, наверное, решил удивить Брюссель тем, что новое – это хорошо забытое старое. Уверен, его выступление в Европе сорвет бурю оваций. Но более ничего он не получит. Аплодисменты – это единственная помощь Запада для возвращения Крыма», – резюмировал Бальбек.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Мендель – пресс-секретарь Зеленского – в эфире одного из местных телеканалов заявила, что президент Украины во время визита в Брюссель, куда он отправляется уже сегодня, намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения» Крыма.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет выработано определенное решение, оно будет озвучено», – подчеркнула Мендель.