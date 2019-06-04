Вход/Регистрация Подписка

«Он пачкает свою репутацию»: Госдума о «стратегии возвращения Крыма» от Зеленского

Москва, 04.06.2019

Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента от Республики Крым – считает, что Запад не сможет помочь Украине вернуть полуостров под юрисдикцию Украины. По словам парламентария, делая заявления о неких «стратегиях» по возвращению Крыма, президент Владимир Зеленский только лишь пачкает свою репутацию, передаёт РИА Новости.

«Столько уже было этих «возвращенцев» Крыма, даже трудно сосчитать их, – подчеркнул Бальбек. – Поэтому я искренне не понимаю, зачем Зеленский начинает своё президентство с этого? Зачем он пачкает свою репутацию, примыкая к когорте «освободителей Крыма»?»

При этом депутат уверен, что Запад силой Крым брать не будет, да и не сможет, какие-то посулы – тоже не помогут, также, как и давление Запада на политику России.

«Зеленский, наверное, решил удивить Брюссель тем, что новое – это хорошо забытое старое. Уверен, его выступление в Европе сорвет бурю оваций. Но более ничего он не получит. Аплодисменты – это единственная помощь Запада для возвращения Крыма», – резюмировал Бальбек.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Мендель – пресс-секретарь Зеленского – в эфире одного из местных телеканалов заявила, что президент Украины во время визита в Брюссель, куда он отправляется уже сегодня, намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию «возвращения» Крыма.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет выработано определенное решение, оно будет озвучено», – подчеркнула Мендель.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
      В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
    2. Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
      Зеленский получил приглашение от Трампа, но при одном условии
    3. Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
      Глава МИД Германии отказался обсуждать с Зеленским «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама