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Опрос выявил рост числа россиян, которые готовы участвовать в протестах

Москва, 04.06.2019

Растет число граждан России, которые готовы принять участие в массовых протестах, сообщает опрос «Левада-центра», проводившийся 24–29 мая 2019 года в 137 населенных пунктах среди россиян старше 18 лет. Данные приводит газета «Коммерсантъ».

Так согласно полученным данным, более 27% респондентов готовы выйти на улицы, чтобы протестовать против падения уровня жизни и в защиту своих прав. В феврале текущего года эта цифра была равна 26%.

На акции с политическими требованиями готовы выйти 22% наших соотечественников, против 20% в феврале. В ходе опроса респондентам задавался вопрос об информированности о громких протестах последнего времени.

Выяснилось, что большинство респондентов имеют примерное представление о подобного рода акциях. Что-то слышали о протестах против строительства храма в Екатеринбурге 42% россиян. Ничего не знают об акции 41%.

А вот о менее резонансных историях, как то акция против  мусорного полигона в Архангельске или против изменения границы с Чечней в Ингушетии, большая часть респондентов впервые слышит. Внимательно следили за происходящим соответственно 17%, 8% и 6% граждан.

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