«Правительство утратило доверие к себе»: немецкие бизнесмены выступили против Меркель

Дитер Кемпф – президент федерального союза немецкой промышленности – заявил конференции в Берлине, что Федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель во многом утратило доверие к себе. По его словам, бизнесмены ожидают от «большой коалиции» ответов на глобальные вопросы нашего времени, но не получают их, передаёт РИА Новости.

«Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра, – подчеркнул он. – А вместо этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. Коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия».

Кемпф также добавил, что итоги выборов в Европарламент, а также результаты социологических опросов для обеих «народных партий» – ХДС и СДПГ – были скорее разрушительными.

«Мы, представители промышленности, очень озабочены, - подчеркнул он. – Мы озабочены будущим нашей страны, нашего общества и наших предприятий, а также предпринимателей. Нам трудно, а порой просто невозможно понять и увидеть ясный экономико-политический курс в работе Федерального правительства», – резюмировал президент федерального союза немецкой промышленности.