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Западные СМИ сообщили деликатную подробность о новом пресс-секретаре Зеленского

Москва, 04.06.2019
  • Западные СМИ сообщили деликатную подробность о новом пресс-секретаре Зеленского

Фото: Юлия Мендель/Facebook

В результате проведения открытого конкурса пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала 32-летняя журналистка, которая ранее сотрудничала со многими западными СМИ. В связи с этим телекомпания СNN, славящаяся свой «любовью» к президенту США Дональду Трампу, подняла скандал.

Ранее Юлия Мендель выступила автором статьи для американской газеты The New York Times, в которой говорилось об истории вокруг бывшего вице-президента США Джона Байдена и СNN усмотрела в этом конфликт интересов. 

В 2015 году Байден находясь с визитом на Украине потребовал от президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Иначе, пригрозил Байден, он заблокирует выделение американской помощи Украине на миллиард  долларов.

Многих смутил тот факт, что Шохин ранее возобновил расследование против газодобывающей кампании Burisma, где трудился сын Джона Байдена. Недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с обвинениями против Байдена, обвинив бывшего вице-президента в получении взяток от Burisma. Для Байдена решившего баллотироваться на должность президента США в 2020 году это может стать непоправимым имиджевым ударом.

СNN, атакуя Юлию Мендель, пытается таким образом защитить кандидата от Демократической партии США Джона Байдена. Хотя в статье Мендель и рассказывалось о приключениях клана Байденов на Украине, тем не менее отмечалось, что пока нет доказательств коррупционных действий.

Более того, конкурс на должность прес-секретаря Зеленского был объявлен 30 апреля, а статья в The New York Times вышла 1 мая, то есть Мендель писала ее не будучи кандидатом на должность пресс-секретаря президента Украины.

Однако, возможно, не все так гладко с самим конкурсом на должность пресс-секретаря Зеленского. Было подано более 3000 заявок, но победившая Юлия Мендель, как оказалось лично знакома со многими членами команды Зеленского и с некоторыми является друзьями в Facebook. Есть вероятность, что желание Зеленского продемонстрировать новые подходы в поиске кадров, оказалось липой.

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