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За нами больше не занимать

Москва, 04.06.2019
Объем выданных в первом квартале 2019 года кредитов россиянам вырос почти на треть в годовом сопоставлении. Рост потребкредитования на 30% в год при росте экономики страны на 1,3-1,5% создает большой риск одновременного дефолта многих заемщиков, если их источники дохода вдруг иссякнут. Людям, наверное, нужно переходить от активной модели потребления к сберегательной, но это психологически тяжелая перестройка.
#Кредиты
#Доходы населения
#Экономика
  • За нами больше не занимать

Очередь в банк

ИТАР-ТАСС/Интерпресс Автор: Руслан Шамуков

По данным  бюро кредитных историй «Эквифакс», на которые ссылается РИА Новости, Объем выданных в первом квартале 2019 года потребительских кредитов оказался практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года. В общей сложности сумма займов достигла 680 млрд рублей, говорится в сообщении.

Выросло и количество выданных таких кредитов, но меньшими темпами: за январь-март россияне взяли их 3,8 млн, что на 5,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соответственно, значительный прирост показал средний размер потребительского кредита: он вырос практически на четверть — до 177,2 тысячи рублей с 143,8 тысячи.

«Согласно нашему прогнозу, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского кредитования, вероятнее всего, будет увеличение средней суммы потребительского кредита», — отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Указанные данные свидетельствует о серьезных проблемах в экономике, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев: снижение реальных доходов пятый год подряд (с начала 2019 году они уже успели упасть на 1,3%) привело к увеличению среднего размера потребкредита на 30%, до 180 тысяч рублей. Объединенное кредитное бюро сообщает, что порядка 15% населения отдает финансовым организациям более половины своего дохода, причем, подавляющее число этих людей зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Во многом именно подобная ситуация с задолженностью мешает ЦБ РФ выполнять указание президента по снижению ключевой ставки для стимулирования роста ипотеки, полагает эксперт. Регулятор предпринимал попытки как-то повлиять на ситуацию, но все они оказались провальными. Например, осенью Банк России повысил коэффициенты роста по необеспеченным кредитам от 10% до 30%, что подразумевает увеличение финансовыми организациями капитала (обеспечения) для дальнейшей выдачи кредитов, однако, ситуация лучше не стала: объем выданных займов только увеличился. 

Кроме того, снижается и качество самих кредитов: спрос со стороны обеспеченных граждан слабеет, так что теперь банки вынуждены облегчать выдачу займов более рискованным группам. Об этом свидетельствует постоянно растущий средний размер суммы и срока займа, а дополнительным индикатором служит снижение доли доходов, направленной на сбережение в 2018 году —5,6%; ниже цифра была лишь в 2008 году — 5,4%. 

Признаков замедления инфляции и сокращения реальных доходов не наблюдается, констатирует Геннадий Николаев, так что следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации: долговая нагрузка может максимально приблизится к уровню в 10,4% к концу года, и если нацпроекты не дадут ощутимого эффекта, то показатель продолжит расти и дальше — 10,7% к концу 2021 года.

Рост потребкредитования на 30% в год при росте экономики страны на 1,3-1,5% может означать, что значительная часть прироста кредитования происходит не за счет роста потребления и уровня жизни, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Это происходит за счет программ рефинансирования, которые активно предлагают своим клиентам банки, пытающиеся выжать из своей клиентской базы как можно больше в условиях, когда вкладывать деньги в какие-либо другие активы, например, в производство, очень рискованно.

Поскольку потребкредиты являются необеспеченными, создается большой риск одновременного дефолта многих заемщиков, если их источники дохода вдруг иссякнут, считает эксперт. Это может носить территориальный характер, например, банкротится градообразующее предприятие, и вслед за ним сыпятся банки и другие кредитные учреждения, потерявшие платежеспособность вместе со своей клиентской базой. Среднее российское домохозяйство имеет всего около 25 тыс. рублей свободных денег, которых не хватит более, чем на месяц потребления, если оба взрослых теряют работу, и это при наличии собственного жилья.

Реальные доходы граждан падают пятый год подряд, накопленное снижение составило более 11%, и это — пока еще не случилось еще одной девальвации рубля, которая происходит в среднем раз в 6-10 лет. Алексей Антонов полагает, что в ближайший год лучше других будут себя чувствовать банки, ориентированные на розничное кредитование, такие как Тинькофф, Хоум Кредит, но нужно уловить момент, когда ЦБ начнет сдерживать этот рост. Людям будет сложно переходить от потребительской модели потребления к сберегательной, это психологически тяжелая перестройка. Противовесом, считает он, выступает довольно либеральное законодательство о банкротстве, которое не предполагает слишком серьезного поражения в правах для физлица.

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