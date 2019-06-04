Зеленский отрекся от советника, раскрывшего условие его визита в США

Официальный Facebook администрации президента Украины заявил, что Борис Тизенгаузен «не является ни штатным и ни внештатным членом команды Владимира Зеленского» и попросили относится к распространенной им информации как к фейковой.

Ранее Борис Тизенгаузен, представленный как внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского, в эфире украинской редакции «Радио Свобода» завил что «Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20».

Три дня назад украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Но приглашение было оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России, которая пройдет 28–29 июня во время проведения саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Администрация Зеленского позже подтвердила факт приглашения, но не комментирует якобы существующее условия, однако и не называет даты планируемого визита в Вашингтон. Если визит Зеленского в США не состоится в ближайшие три недели, то озвученная информация об условиях визита подтвердится сама собой.