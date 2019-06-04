Ставку решено снизить

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что снижение ставки может быть оправдано в ближайшее время для повышения инфляции. Как сообщают «Вести.Экономика», это означает, что американский регулятор начинает готовить рынки к скорому смягчению своей монетарной политики. По оценкам, рынки ждет тройное снижение ставки ФРС. Доллар на заявления Булларда отреагировал резким ослаблением, снизившись по отношению к евро почти на 1%.

Снижение ставки ФРС, а точнее устойчивые ожидания подобных действий работают против доллара, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Мы уже видим определенную реакцию на эти заявления. Впрочем, чрезмерной или неожиданной она не стала, ввиду уже сформировавшейся\ уверенности рынка, что регулятору придется пойти на эти шаги. Об этом говорит динамика доходностей американских гособлигаций, производных инструментов на ставку ФРС, ухудшение макроэкономических показателей.

В мае рынок открыл глаза на перспективы экономического роста, говорит эксперт, когда стало понятно, что США и Китай так и не пришли к компромиссу после нескольких месяцев торговых переговоров. Пока о том, что снижение ставки может быть оправдано заявил лишь один из чиновников ФРС, сегодня рынок будет ждать комментариев от первого лица — председателя Джерома Пауэлла. Если он подтвердит ожидания рынка, курс пары EUR/USD может подняться к 1,14 в ближайшие дни, прогнозируют в «БКС Брокер».

Торговое противостояние Китая и США, безусловно, является одной из причин необходимости снижения ключевой ставки американцами, соглашается генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Однако, по его словам, оно является лишь косвенным фактором, так как изначально снижение ключевой ставки должно поспособствовать выходу американцев из зоны риска в связи с общим замедлением темпов мировой экономики, которые уже негативно сказываются на американских торговых индексах.

В то же время решение о снижении ключевой ставки должно и поддержать доллар, поэтому никаких негативных событий с американской валютой при такой риторике ожидать не стоит, уверен аналитик. После падения доллара в понедельник по отношению к евровалюте и даже к рублю, в ближайшее время «американца» будет ожидать непродолжительная консолидация, после чего вновь начнется рост американской валюты. В «Иволга Капитал» прогнозируют, что уже к середине июня американская валюта в соотношении с рублем может вернуться на майские уровни положение – в диапазон 65-66 рублей за доллар.