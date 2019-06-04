Узнайте всю правду о цифровых сотрудниках

На конференции выступят представители топливной компании Росатома «ТВЭЛ», НЛМК, НПО Энергомаш, UiPath, Accenture и другие.
Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено!
Ключевые вопросы конференции:
На конференции состоится презентация результатов нового исследования международной консалтинговой компании IDС «Рынок искусственного интеллекта в России – 2019».
Светлана Архипкина, региональный представитель UiPath – крупнейшего международного разработчика технологий роботизированной автоматизации процессов, расскажет о том, как умные алгоритмы меняют бизнес.
Дмитрий Швырев, начальник управления роботизации и аналитики Центра корпоративных решений НЛМК, расскажет о роботизации бизнес-процессов в металлургической отрасли.
Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий ТВЭЛ, поделится опытом пилотного применения ИИ и роботов в Топливном дивизионе Росатома.
Мария Чикурова, начальник управления информационных технологий
НПО Энергомаш, расскажет, как построить корпоративный Google для производства на базе технологии искусственного интеллекта.
Модератор обсуждения – Мария Григорьева, управляющий директор и руководитель департамента "Технологии" консалтинговой компании Accenture.
Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте. Там же вы найдете подробную программу мероприятия.
Все еще сомневаетесь, посетить ли конференцию? Взгляните на факты:
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Контакты:
Мария Петрова
PR-менеджер
ABBYY Россия
+7 (495) 783-3700
+7 (916) 519-5760
Татьяна Поташева
PR-директор
ABBYY Россия
+7 (495) 783-3700
+7 (963) 716-7739
О компании ABBYY
Компания ABBYY – ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Более 50 миллионов пользователей и десятки тысяч организаций свыше чем в 200 странах мира используют решения ABBYY для автоматизации трудоемких задач, экономя время, повышения эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность. На корпоративном рынке России ABBYY – признанный лидер в области потокового ввода документов и данных[1].
Стратегия ABBYY – разработка лидирующих технологий искусственного интеллекта для задач бизнеса. На базе технологий компании созданы решения, которые позволяют на качественно новом уровне распознавать тексты, работать с бумажными и PDF документами, вводить данные в информационные системы предприятий, анализировать информацию, осуществлять поиск по всем корпоративным системам, находить переводы незнакомых слов и фраз и другое.
Технологии и решения ABBYY признаны и используются во всем мире. Их лицензируют крупнейшие международные ИТ-компании, вендоры решений для потокового ввода документов, производители сканеров и МФУ-устройств. Среди них: Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, RICOH, Xerox и многие другие.
Заказчиками ABBYY являются российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора. Среди них: Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, банк «Открытие», «Точка», Модульбанк, Газпромбанк, PwC, «Транснефть», «Роснефть», ПАО «МОЭК», АО «Татэнергосбыт», СИБУР, МТС, Tele-2, Триколор ТВ, Федеральная налоговая служба России, Государственная Дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ) и другие.
Более подробная информация доступна на сайте компании: www.ABBYY.ru.
ABBYY, ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo, ADRT, Compreno, FlexiCapture, Lingvo, FormReader, FineReader и DOCFLOW являются зарегистрированными товарными знаками либо товарными знаками ABBYY Software Ltd. Остальные упомянутые товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев.
1 По данным исследования IDC «Российский рынок программного обеспечения управления контентом: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год», а также рейтинга CNews «Ведущие поставщики решений для потокового ввода данных на рынке России», 2013 год.
[1] По данным исследования IDC «Российский рынок программного обеспечения управления контентом: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год», а также рейтинга CNews «Ведущие поставщики решений для потокового ввода данных на рынке России», 2013 год.