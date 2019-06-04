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Узнайте всю правду о цифровых сотрудниках

Москва, 04.06.2019
18 июня на 40-ом этаже башни «Меркурий» Москва-сити, в зале Mercury Space, пройдет конференция «ИИ в бизнесе: Вся правда о цифровых сотрудниках». Участники расскажут о реальных кейсах применения ИИ, чат-ботов, голосовых ассистентов и RPA в своих компаниях и обсудят самые свежие тенденции на рынке искусственного интеллекта в России.
  • Узнайте всю правду о цифровых сотрудниках

На конференции выступят представители топливной компании Росатома «ТВЭЛ», НЛМК, НПО Энергомаш, UiPath, Accenture и другие.

Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено!

Ключевые вопросы конференции:

  • Заменят ли цифровые двойники специалистов вашей компании?
  • Какие бизнес-процессы уже взял на себя искусственный интеллект и какая роль теперь у сотрудников?

На конференции состоится презентация результатов нового исследования международной консалтинговой компании IDС  «Рынок искусственного интеллекта в России – 2019».

Светлана Архипкина, региональный представитель UiPath – крупнейшего международного разработчика технологий роботизированной автоматизации процессов, расскажет о том, как умные алгоритмы меняют бизнес.

Дмитрий Швырев, начальник управления роботизации и аналитики Центра корпоративных решений НЛМК, расскажет о роботизации бизнес-процессов в металлургической отрасли.

Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий ТВЭЛ, поделится опытом пилотного применения ИИ и роботов в Топливном дивизионе Росатома.

Мария Чикурова, начальник управления информационных технологий
НПО Энергомаш, расскажет, как построить корпоративный Google для производства на базе технологии искусственного интеллекта.

Модератор обсуждения – Мария Григорьева, управляющий директор и руководитель департамента "Технологии" консалтинговой компании Accenture.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте. Там же вы найдете подробную программу мероприятия.

Все еще сомневаетесь, посетить ли конференцию? Взгляните на факты:

  • IDC прогнозирует, что уже в 2021 году компании во всем мире потратят на внедрение когнитивных систем и искусственного интеллекта $52,2 млрд.
  • По данным исследования KPMG, 53% руководителей компаний в России намерены пилотировать инструменты на базе искусственного интеллекта до 2021 года. Еще 53% - планируют продолжать проекты по роботизации бизнес-процессов, а 47% - проекты по использованию чат-ботов.
  • $13 трлн принесет мировой экономике искусственный интеллект к 2030 г., по расчетам McKinsey. К этому времени около 70% предприятий внедрят технологию в той или иной форме.

 

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Контакты:


Мария Петрова

PR-менеджер

ABBYY Россия

+7 (495) 783-3700

+7 (916) 519-5760

Maria_Pe@abbyy.com    

Татьяна Поташева

PR-директор

ABBYY Россия

+7 (495) 783-3700

+7 (963) 716-7739

Tatiana_P@abbyy.com


 

   

 

 

 

 


 

 


О компании ABBYY

 

Компания ABBYY – ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Более 50 миллионов пользователей и десятки тысяч организаций свыше чем в 200 странах мира используют решения ABBYY для автоматизации трудоемких задач, экономя время, повышения эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность. На корпоративном рынке России ABBYY – признанный лидер в области потокового ввода документов и данных[1].

Стратегия ABBYY – разработка лидирующих технологий искусственного интеллекта для задач бизнеса. На базе технологий компании созданы решения, которые позволяют на качественно новом уровне распознавать тексты, работать с бумажными и PDF документами, вводить данные в информационные системы предприятий, анализировать информацию, осуществлять поиск по всем корпоративным системам, находить переводы незнакомых слов и фраз и другое.

Технологии и решения ABBYY признаны и используются во всем мире. Их лицензируют крупнейшие международные ИТ-компании, вендоры решений для потокового ввода документов, производители сканеров и МФУ-устройств. Среди них: Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, RICOH, Xerox и многие другие.

Заказчиками ABBYY являются российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора. Среди них: Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, банк «Открытие», «Точка», Модульбанк, Газпромбанк, PwC, «Транснефть», «Роснефть», ПАО «МОЭК», АО «Татэнергосбыт», СИБУР, МТС, Tele-2, Триколор ТВ, Федеральная налоговая служба России, Государственная Дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ) и другие.

 

Более подробная информация доступна на сайте компании: www.ABBYY.ru.

 

ABBYY, ABBYY FineReader, ABBYY Lingvo, ADRT, Compreno, FlexiCapture, Lingvo, FormReader, FineReader и DOCFLOW являются зарегистрированными товарными знаками либо товарными знаками ABBYY Software Ltd. Остальные упомянутые товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих законных владельцев.

 

1 По данным исследования IDC «Российский рынок программного обеспечения управления контентом: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год», а также рейтинга CNews «Ведущие поставщики решений для потокового ввода данных на рынке России», 2013 год.

 


[1] По данным исследования IDC «Российский рынок программного обеспечения управления контентом: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год», а также рейтинга CNews «Ведущие поставщики решений для потокового ввода данных на рынке России», 2013 год.

 

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