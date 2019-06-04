В Кремле заявили о важности позиции Зеленского в переговорах по Донбассу

Дмитрий Песков – глава российского лидера – заявил о важности позиции президента Украины в переговорах по Донбассу. При этом представитель Кремля подчеркнул, что он положительно оценивает возвращение в переговорный процесс по Донбассу Леонида Кучмы, но считает, что в этом вопросе важнее то, какую позицию занимает действующий президент «самостийной» Владимир Зеленский, передаёт ТАСС.

«Сам по себе Кучма – весьма авторитетный деятель, опытный политик, отлично разбирающийся в этой проблематике, – пояснил Песков. - Но, повторю, что здесь очень важна концептуальная позиция нынешнего украинского лидера. Без его политической воли никаких подвижек не будет».

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Второй президенты Украины занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.